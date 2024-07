Neues Action RPG Zenless Zone Zero erscheint morgen, Preload verfügbar

Mit Zenless Zone Zero veröffentlich HoYoverse, bekannt für das ausgesprochen erfolgreiche Genshin Impact, am morgigen Donnerstag ein weiteres Action RPG, welches sich sowohl auf dem PC und der Konsole, wie auch auf den iOS Geräten spielen lässt.

Zenless Zone Zero entlässt euch jedoch nicht in eine zauberhaft anmutende Fantasywelt, sondern wirft euch wahlweise in den Rollen der Protagonisten Wise oder seiner Schwester Belle in die Metropole New Eridu. Dort betreibt ihr in einer kleinen Einkaufsstraße eine Videothek. Doch das Leben in New Eridu ist keinesfalls von lang währendem Idyll geprägt.

Denn ein Großteil der Menschheit wurde von den Ethereal, mysteriösen Wesen aus einer Paralleldimension, ausgelöscht. Woraufhin sich die Überlebenden in New Eridu als letztes Bollwerk gegen die Invasoren zurückgezogen haben. Und auch der Verleih alter Videokassetten ist für Wise und Belle eher ein Zubrot. Denn eigentlich verdingt ihr euch als sogenannte „Proxies“. Spezialisten, die Glücksrittern dabei unterstützen in die als Hollows bezeichneten Dimensionstore einzudringen um kostebare Alientechnologien zu erbeuten.

Euer kleines Ladengeschäft und die umliegende Einkaufsstraße dienen euch als Hubwelt, in der ihr euch zwischen den Hauptmissionen zurückziehen und kleine Nebenaufgaben erledigen könnt. In der Hauptstory hangelt ihr euch hingegen durch eher linear aufgebaute Level, erwartet also keine völlig frei erkundbare Welt wie in Genshin. Im Gegenzug ist die Story aufwändig inszeniert und wird zusätzlich in flüssig animierten Zwischensequenzen, gepaart mit stimmigen Comicstrips, erzählt.

Spiel wird fortlaufend erweitert

HoYo typisch erscheint auch Zenless Zone Zero dabei nicht als vollständig abgeschlossenes Spiel, sondern soll wie Genshin und Honkai in den kommenden Monaten und Jahren kontinuierlich um neue Inhalte ergänzt werden. Ebenso erscheint ZZZ als Freemium Titel, der sich jedoch theoretisch ohne einen einzigen Cent aufzuwenden vollständig durchspielen lässt. Wobei auch hier das Gacha System den Sammeltrieb anregen soll und neue Spielcharaktere und Ausrüstungsgegenstände für mehr spielerische Abwechslung in Lotterien gezogen werden müssen. Und wer seine Kreditkarte zückt, kann sich natürlich zusätzliche Versuche erkaufen.

Zum morgigen Release zeigt sich HoYoverse jedoch spendabel und verteilt an alle registrierten Spieler schon einmal 100 kostenlose Lotterietickets („Pulls“). Sowie 80 Boopons, die ihr benötigt um neue eigene Bangboos zu ziehen. Quirlige, kleine Häschenroboter, auf die ihr regelmäßig in der Spielwelt trefft und die euch in den Kämpfen unterstützen können.

Stolze Systemvoraussetzungen

Zwar startet das Spiel offiziell erst morgen früh um 10:00 Uhr, der Preload ist aber bereits jetzt verfügbar. Der iOS Download wird im App Store zwar mit nur 3,55 GB angezeigt, insgesamt geben die Macher den Speicherbedarf für die iOS Version jedoch mit 26 GB an (die PC Version benötigt 57 GB). Als Mindestvorraussetzung wird ein iOS Gerät mit einem A12 Bionic und iOS 14 benannt (ab iPhone XS, bzw. iPad 8. Generation, iPad Mini 5. Generation und iPad Air ab der 3. Generation).