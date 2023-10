Neuer Echo Pop heute erstmals für 18 Euro

Persönlich setzen wir auf den Echo Dot mit integrierter Uhr, der hervorragend als Lautsprecher in der Küche zu gebrauchen ist und hier Mengenangaben in Rezepten umrechnet, Timer für Herd und Hefeteig verwaltet und zudem auf Zuruf die letzten Nachrichten, Online-Radiosender oder eine Spotify-Playlist abspielen kann. Auch der Echo Dot mit Uhr ist heute günstiger zu haben, doch Amazon scheint sich des zusätzlichen Praxispotenzials bewusst und lässt den Favoriten nicht unter die 35-Euro-Grenze fallen. Für den Echo Dot mit Uhr müssen 36,99 Euro auf den Tresen gelegt werden.

Um von dem Angebot zu profitieren, das satte 67 Prozent unter dem üblichen Listenpreis liegt, muss man nicht mal zahlendes Prime-Mitglied sein. Das günstige Angebot steht allen Amazon-Besuchern zur Verfügung. Allerdings sollte man sich überlegen, ob es überhaupt der Echo Pop werden soll. So hat Amazon auch den Echo Dot im Preis reduziert und bietet diesen für nur vier Euro mehr zum Verkaufspreis von 21,99 Euro an.

Dass der Onlinehändler Amazon seit Jahren massive Verluste mit seiner Hardware-Sparte erwirtschaftet, verwundert beim Blick auf laufende Aktionen wie etwa das heute gestartete Angebot für den neuen Echo Pop nicht. Der jüngste Neuzugang im umfangreichen Lineup der Echo-Lautsprecher ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 54,99 Euro in den Markt gestartet. Heute, nur fünf Monate nach dem Debüt des in mehreren Farben erhältlichen Speakers, gibt es den Pop erstmals für 17,99 Euro .

Insert

You are going to send email to