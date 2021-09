Neue Zifferblätter: „Porträts“ verspricht ansprechende Foto-Umsetzungen

Beide mit watchOS 8 neu hinzugekommene Zifferblätter setzen für die Nutzung eine Apple Watch Series 4 und neuer voraus. Weitere Informationen zum Porträtmodus findet ihr hier bei Apple . Um diese Art von Aufnahmen anzufertigen, wird mindestens ein iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X oder neuer benötigt.

Die Grundkonfiguration des neuen Zifferblatts erfolgt in der Watch-App auf dem iPhone. Ihr könnt hier bis zu 24 Porträtbilder aus eurer Fotos-Mediathek auswählen, die anschließend für die Zifferblattgestaltung verwendet werden. In der Folge erscheint jedesmal, wenn man das Handgelenk hebt oder auf den Bildschirm der Uhr tippt, ein neues Foto.

Das Besondere am „Porträts“-Zifferblatt ist die Tatsache, dass dafür nicht einfach die Fotos verwendet werden, sondern dem Porträteffekt zugrundeliegenden Segmentierungsdaten bei der Gestaltung der Zifferblätter Verwendung finden. Dabei werden Gesichter auf den Bildern erkannt, vergrößert und in eine mehrschichtige Darstellung mit Überlagerungseffekten eingebunden, bei der dann beispielsweise die Uhrzeit zwischen dem zentralen Objekt der Porträtaufnahme und dem weichgezeichneten Hintergrund des Fotos liegt.

