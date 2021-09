iPhone 13 und iPhone 13 Pro im Video-Teardown

Große Überraschungen bleiben auch bei ifixit aller Voraussicht nach aus. So hat uns Apple selbst ja bei der Präsentation der Geräte schon eine Vorschau auf die neuen, größeren Akkus gewährt. Ergänzend konnte man die Umstellungen im Inneren des iPhone 13 bereits auch in Bildern sehen , darunter die komprimierte Anordnung der Sensoren in der Notch, eine kleinere Taptic Engine und den etwas verändert platzierten neuen Prozessor.

Wie immer, wenn neue iPhone-Modelle in den Handel kommen, ist euch ein Blick ins Innere der neuen Geräte interessant. Heute haben wir gleich drei Videos für euch. Zwei davon sind bereits online und wer sonst nichts besseres zu tun hat, kann dem ifixit-Teardown der iPhone-Modelle 13 und 13 Pro von 19 Uhr an live beiwohnen.

Insert

You are going to send email to