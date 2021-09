Neue Funktionen für die Tagesschau-App und HERE WeGo

Die Tagesschau-App bringt mit Version 3.2 neue Einstellungsmöglichkeiten. Push-Mitteilungen lassen sich nun etwas differenzieren, zudem habt ihr verschiedene Optionen mit Blick auf die Anzeige im Dunkelmodus.

Als neue Push-Option bietet die Tagesschau jetzt den sogenannten „Premium-Push“ an. Ihr müsst beim Blick auf den Name nicht erschrecken, die Funktion bleibt weiterhin kostenlos. Nur könnt ihr jetzt in den Einstellungen der App darüber entscheiden, ob ihr per Push lediglich auf Eilmeldungen oder auch auf exklusive Tagesschau-Inhalte wie Livestreams oder Newsticker hingewiesen werden wollt.

In den Einstellungen der Tagesschau-App kann man jetzt zudem festlegen, ob der Wechsel zwischen heller und dunkler Darstellung automatisch an das System geknüpft erfolgen soll, oder man dauerhaft eine der beiden Varianten sehen will.

HERE WeGo schlägt alternative Routen vor

Auch die Navigations-App HERE WeGo ist als neue Version und mit einer kleinen, aber nennenswerten Änderung verfügbar. Hier haben Nutzer nach dem Update auf Version 4.2 die Möglichkeit, bei der Navigation zwischen alternativen Routenvorschlägen zu wählen.