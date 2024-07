Neu von UGREEN: Nexode Powerbank mit Digital-Display und Kompromiss

Der Zubehör-Anbieter UGREEN hat sein sogenanntes Nexode-Portfolio vergrößert und eine neue Powerbank mit Kapazitätsanzeige vorgestellt.

Neues 100-Watt-Modell

UGREEN bewirbt die neue Powerbank als besonders leicht und liefert hier eine Lösung für den mobilen Einsatz mit einem Gewicht von nur ~300 Gramm und einer Kapazität von 12.000 mAh. Highlight: Die neue Nexode-Powerbank bringt es auf eine Ausgangsleistung von bis zu 100 Watt und lädt damit nicht nur das iPhone, sondern auch ein MacBook Air mit maximaler Geschwindigkeit.

Grundsätzlich kann die Nexode Powerbank diverse Geräte mit hohen Geschwindigkeiten aufladen. Das iPad Pro 11 Zoll in der Modellvariante von 2024 (also mit M4-Prozessor) soll etwa in nur 30 Minuten von 0 auf 40 Prozent aufgeladen werden. Ein leeres iPhone 15 Pro ist in 33 Minuten bei 55 Prozent.

Mit dem richtigen Netzteil lässt sich auch die Powerbank selbst relativ fix wieder mit Energie versorgen. Wird die Powerbank über den USB-C-Anschluss mit Strom versorgt, bringt ein 65-Watt-Netzteil diese in 90 Minuten wieder auf 100 Prozent Kapazität. Neben dem Schutz vor Überspannung bietet die Powerbank auch einen sogenannten Trickle-Ladungsmodus, der eine schonende Aufladung von Verbrauchern sicherstellt.

Mit Digital-Display und Kompromiss

Ein besonderes Feature der Nexode Powerbank ist das digitale Display, das Echtzeitinformationen zur verbleibenden Kapazität, Eingangsleistung und Leistungsabgabe anzeigt. Dies ermöglicht es Nutzern den Ladestatus der Powerbank jederzeit im Blick zu behalten.

Die Powerbank besitzt sowohl einen USB-C- als auch einen USB-A-Port. Während der USB-A-Port bis zu 22,5 Watt Ladeleistung liefert, gibt der USB-C-Port bis zu 100 Watt ab und kann bis zu 65 Watt entgegennehmen.

Einen merkwürdigen Kompromiss gibt es jedoch: Werden beide Ports gleichzeitig von Verbrauchern genutzt, liefern diese jeweils nur bis zu 10 Watt Ladeleistung. Theoretisch ist die Aufladung von zwei Geräten gleichzeitig also möglich, sollte aber vermieden werden, um nicht unendlich lange warten zu müssen, bis MacBook oder iPhone wieder auf ein akzeptables Maß gefüllt sind.

Gelistet ist die neue Powerbank mit einem Verkaufspreis von 49,99 Euro, zum Verkaufsstart drückt ein 20-Prozent-Coupon den Preis auf nur noch 39,99 Euro.