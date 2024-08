Neu von Twelve South: Das Qi2-Ladegerät ButterFly SE

Der auf Apple-Accessoires spezialisierte Zubehör-Anbieter Twelve South hat mit dem ButterFly SE ein neues, kompaktes Qi2-Ladegerät präsentiert, das insbesondere auf Reisende ausgerichtet ist und im kommenden Monat auf den Markt kommen wird.

Reiseladegerät für iPhone, Apple Watch oder AirPods

Das 2-in-1-Gerät soll sowohl iPhones als auch Apple Watches oder AirPods gleichzeitig laden können, lässt sich einfach im Reisegepäck verstauen und setzt auf das minimalistische Design des Vorgängers. Der Hersteller betont, dass das Ladegerät durch seine geringe Größe – „similar in size to your favorite double-stuffed cookie“ – besonders leicht zu transportieren ist.

Das ButterFly SE verfügt über zwei magnetische Ladeflächen, auf die ihr eure Geräte legen könnt. Das ButterFly SE ist faltbar, die integrierten Magneten sollen zudem dafür sorgen, dass das Gerät sicher verschlossen bleibt, wenn es nicht in Gebrauch ist. Farblich bietet der Hersteller drei Varianten an: Weiß, Pink und Schwarz. Das Gehäuse ist mit einer rutschfesten, Soft-Touch-Oberfläche versehen.

Zusätzlich zur Ladefunktion kann das ButterFly SE auch als Ständer für das iPhone oder die Apple Watch dienen. Dies ist besonders praktisch, wenn das Gerät zur Anzeige von Medieninhalten, für Videotelefonate oder im StandBy-Modus verwendet wird. Auch der Nachttisch-Modus der Apple Watch wird unterstützt, da der Ladebereich für die Uhr neigbar ist. Für Besitzer von AirPods gibt es die Möglichkeit, die drahtlose Ladehülle einfach auf die magnetische Ladefläche zu legen.

Im Lieferumfang ist ein farblich abgestimmtes USB-C-Kabel mit Textiloberfläche enthalten. Der benötigte 30-Watt-Netzstecker muss jedoch separat erworben werden. Die Auslieferung des ButterFly SE soll nach Angaben von Twelve South in der ersten Septemberwoche beginnen. Vorbestellungen sind bereits möglich, wobei der Preis bei 99,99 US-Dollar liegt.