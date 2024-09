Neu von Anker: MagGo-Portfolio mit vier neuen Geräten

Der Zubehör-Anbieter Anker präsentiert auf der diesjährigen IFA-Funkausstellung in Berlin mehrere Neuzugänge in der beliebten MagGo-Produktfamilie. Bei den iPhone-Accessoires des MagGo-Portfolios handelt es sich um Geräte mit voller Kompatibilität für Apples magnetische iPhone-Rückseiten mit MagSafe-Funktionalität, die zudem den neuen Qi2-Ladestandard unterstützen.

Dieser ermöglicht bekanntlich die drahtlose Aufladung mit bis zu 15 Watt. Jetzt hat Anker das MagGo-Sortiment um vier Neuheiten erweitert, die zur Markteinführung alle mit einem Preisnachlass in Höhe von 15 Prozent angeboten werden sollen. Nutzt dafür den Gutscheincode ANKERMAGSAFE an der Amazon-Kasse.

MagGo Wireless Charging Station (3-in-1)

Eines der neuen Produkte ist die “MagGo Wireless Charging Station”, ein 3-in-1-Ladepad, das zum Preis von 99,99 Euro angeboten wird. Die “MagGo Wireless Charging Station” bietet die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen und lässt sich für den Transport doppelt falten und damit besonders kompakt verstauen.

MagGo Wireless Charger (Stand)

Der kleine Bruder des 3-in-1-Ladepads ist der “MagGo Wireless Charger”. Der neue Ladeständer im MagGo-Portfolio wird für 34,99 Euro erhältlich sein, wiegt 250 Gramm und gestattet die iPhone-Rotation um 360°. Anker wird den neuen Ständer in drei Farben anbieten und positioniert diesen mit der Tagline “Minimalist Design with Premium Feel” am Markt.

MagGo Power Bank (10K, 35 Watt, For Apple Watch)

Ergänzt werden die stationären Ladelösungen durch die Anker MagGo Power Bank, die mit einer Kapazität von 10.000 mAh ausgestattet ist. Die neue MagGo Power Bank wird für 79,99 Euro erhältlich sein und besitzt neben einem integrierten USB-C-Kabel auch ein ergänzendes Display, das über den aktuellen Ladestand informiert. Zudem verfügt die neue Powerbank über einen Ladepuck für die Apple Watch.

MagGo Power Bank (10K, Slim)

Ebenfalls neu in Ankers MagGo-Serie ist die schlanke MagGo Power Bank, die auf eine weiche Oberfläche setzt und dank der Qi2-Technologie eine kabellose Schnellladefunktion mit bis zu 15 Watt bietet. Zudem unterstützt die neue MagGo Power Bank eine Eingangs- und Ausgangsleistung von 30 Watt.

Neu im Sortiment von Anker sind außerdem Displayschutzgläser und Handyhüllen. Erstmals bietet das Unternehmen Produkte in diesem Bereich an – über diese haben wir auf ifun.de bereits im Vorfeld der IFA berichtet: