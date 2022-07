Neu vom WDR: Klima-App ab August, Voice-App „Hallo Maus“ ab 2023

Der Westdeutsche Rundfunk Köln bereitet sich an mehreren Fronten auf das neue Schuljahr vor und hat angekündigt zum Ende der Sommerferien eine neue Klima-Applikation zum freien Download bereitstellen zu wollen.

Klima-App ab August

Die neue Applikation versteht sich als Lernangebot für den Schulunterricht und will den Klimawandel im Klassenzimmer thematisieren. Nach Angaben des WDR setzt der Download, der ab Schulbeginn im August kostenfrei im App Store erhältlich sein wird, auf den Einsatz von Augmented Reality, um die Auswirkungen der Klima-Krise erlebbar zu machen.

Dabei stehen unter anderem die Flutkatastrophe im Ahrtal und der Waldbrand von Gummersbach im Fokus des multimedialen Angebotes. Dieses soll sowohl für den Einsatz auf Smartphones als auch auf Tablets optimiert sein und die Konsequenzen der Klimakrise eindrücklicher als trockene Lesetexte vermitteln.

Ebenfalls per Augmented Reality kann die Klima-App den Klassenraum zudem in ein virtuelles Meer verwandeln, in dem gegen Plastikmüll gekämpft werden muss. Laut WDR richtet sich das Angebot an Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 13 und 16 Jahren und ist als interdisziplinäres Angebot für den Einsatz in mehreren Unterrichtsfächern geeignet. Für Lehrerinnen und Lehrer werden zudem ergänzende Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen.

Voice-App „Hallo Maus“ ab 2023

Noch ohne Veröffentlichungsdatum versehen, arbeitet der WDR auch an einer vollständig sprachgesteuerten Applikation für Freunde der „Sendung mit der Maus“.



Die Technologie basiert auf dem #SPEAKERprojekt – einer Sprachassistenzplattform »made in Germany« unter Leitung von Fraunhofer IAIS & IIS, zu deren Partnern u. a. #WDR & ONSEI gehören. Komponenten können an bestimmte Anforderungen, etwa an Kinderstimmen, angepasst werden. — Fraunhofer IAIS (@FraunhoferIAIS) June 9, 2022

Die in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) entwickelte Anwendung soll Kindern ermöglichen das komplette App-Angebot per Spracheingabe zu navigieren und will damit auf die zunehmende Präsenz von Sprachassistenzsystemen in deutschen Haushalten reagieren.

Allgemein verfügbar werden soll die Voice App mit der Maus voraussichtlich erst ab 2023, dann als „sicherer Ort mit kindgerechten Inhalten“.