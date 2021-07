Diese hat Google jetzt massiv erweitert und bietet die Füllstandsanzeige für den öffentlichen Personen-Nahverkehr ab sofort für über 10.000 Verkehrsunternehmen in 100 Ländern an. Laut Google soll die neue Anzeige die langsam wieder zunehmende ÖPNV-Nutzung unterstützen und dafür sorgen, dass Pendler auch im Nahverkehr weiter Abstand wahren können.

Echtzeit-Auslastung weltweit Neu in Google Maps: So voll sind U- und S-Bahn gerade

