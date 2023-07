Neu bei Porsche: CarPlay steuert Fahrzeugfunktionen

Der Autobauer Porsche hat seine Mobil-Applikation, die so genante My Porsche App überarbeitet und bietet seinen Kunden damit fortan eine tiefere Integration in Apples CarPlay-Oberfläche beim der Verbindung des eigenen iPhones mit kompatiblen Fahrzeugen an.



Porsche selbst spricht vom „vereinfachten Zugriff auf Fahrzeugfunktionen innerhalb von CarPlay“ und ist dazu übergegangen über die CarPlay-Oberfläche der My Porsche App Fahrzeugfunktionen zugänglich zu machen, die bislang nicht über den zentralen Info-Bildschirm erreicht werden konnten.

Schon bislang diente die My Porsche App als digitale Info-Zentrale in der sich etwa die aktuelle Kapazität der Fahrzeugbatterie bei E-Modellen einsehen lies, konnte die Klima-Einstellungen im Fahrzeug kontrollieren und war in der Lage mit dem Fahrzeug-eigenen Navigationssystem zu kommunizieren.

Nun hat Porsche den Download umfangreich aufgewertet und bietet etwa die direkte Beeinflussung der Audioeinstellungen des Fahrzeuges an. Laut Porsche sollen sich Klangprofile wechseln und Radiosender umschalten lassen.

Auch die Steuerung der Beleuchtung und die Feinjustierung von Innentemperaturen und Lüftung wird von der My Porsche App exponiert und steht so zum Zugriff über das CarPlay-Display bereit ohne zwischen der CarPlay-Anzeige und dem regulären Infotainment-System des Herstellers umzuschalten.

Neue „Quick Action“ bieten ausgewählte Voreinstellungen zudem zum Schnellzugriff auf Tastendruck an – hier führt Porsche beispielhaft die Wellness-Einstellungen „Relax“, „Aufwärmen“ und „Erfrischen“ an, die sich wie viele der nun integrierten Fahrzeugfunktionen auch per Siri aufrufen lassen.

Diese Umfänge debütieren mit dem neuen Porsche Cayenne und ziehen danach in weitere Modellreihen ein.

Unabhängig von CarPlay 2.0

Erst im Mai hatte Porsche die Unterstützung für das EV-Routing über Apple Maps bekanntgegeben. Apple selbst hatte im Sommer 2022 eine neue CarPlay-Integration für Autobauer präsentiert und bekanntgegeben, dass erste Modelle bereits Ende 2023 mit der neuen CarPlay-2.0-Oberfläche ausgestattet sein werden – der Vorstoß der My Porsche App hat mit diesem Zukunftsprojekt noch nichts zu tun.

CarPlay 2.0: Diese 14 Autohersteller sind mit dabei