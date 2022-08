„Netflix mit Werbung“ wird keine Offline-Nutzung erlauben

Aktuell bietet Netflix in Deutschland drei verschiedene Abo-Optionen an. Der mit 7,99 Euro im Monat günstigste Tarif kommt ohne HD und lässt sich nur auf einem Gerät nutzen. Das beliebteste Tarifmodell „Standard“ kostet mittlerweile 12,99 Euro für die Nutzung auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig und inklusive HD-Qualität. Für 17,99 Euro im Monat können Familien mit bis zu vier Personen Netflix gleichzeitig nutzen und wo verfügbar neben HD auch Ultra-HD empfangen.

Was in jedem Fall überrascht, ist die Tatsache, dass Netflix seine offizielle iPhone-App jetzt schon umfassend auf die Einführung der neuen Abo-Stufe vorbereitet. Konkrete Ankündigungen zum Starttermin gibt es nicht und bislang wird davon ausgegangen, dass das Werbe-Abo von Netflix Anfang nächsten Jahres eingeführt wird.

Der Hinweis auf diese Beschränkung kommt indirekt von Netflix selbst. So weisen einem Bloomberg-Bericht zufolge Passagen im Code der aktuellen iPhone-App von Netflix darauf hin, dass die Möglichkeit zum Download von Filmen und Serien und damit verbunden der Offline-Nutzung den vollwertigen Netflix-Paketen vorbehalten bleibt. Der in der Netflix-App versteckte Hinweis diesbezüglich liest sich eindeutig, übersetzt steht da „Downloads verfügbar für alle Abos außer Netflix mit Werbung“.

Insert

You are going to send email to