Netatmo-Türklingel: Dropbox- und FTP-Upload verspäten sich

Die Netatmo Videotürklingel ist seit Monatsbeginn in Deutschland erhältlich. Allerdings lässt der volle Funktionsumfang noch auf sich warten. Nicht nur HomeKit Secure Video, auch der Upload der Videodaten auf eigene Server wurde vom Hersteller zurückgestellt.

Netatmo hat ja bereits beim Verkaufsstart der für 300 Euro erhältlichen Videotürklingel darauf hingewiesen, dass das Gerät zwar mit HomeKit kompatibel ist, nicht aber mit HomeKit Secure Video. Das Gerät soll nachträglich noch um die Unterstützung von Apples kostenpflichtigem iCloud-Videospeicher erweitert werden.

Auch mit Blick auf alternative Update-Lösungen für das Videomaterial müssen Besitzer des Geräts Einschränkungen in Kauf nehmen. Wer die Aufnahmen seiner Kamera auf einem eigenen FTP-Server oder in seiner Dropbox speichern will, sucht diese Möglichkeit derzeit vergebens. Beides wurde wie die Kompatibilität mit HomeKit Secure Video und damit verbunden dem Upload bei iCloud zwar im Vorfeld vom Hersteller beworben, beim Verkaufsstart der Kamera allerdings zurückgestellt. Laut Netatmo sollen diese Optionen zu einem späteren Zeitpunkt durch ein automatisches Update der Netatmo-Türklingel bereitgestellt werden.

