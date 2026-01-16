Kurzfristige Hardware-Aktion
Nelko P21: iPhone-Etikettendrucker vorübergehend für 10 Euro erhältlich
Der Bluetooth-Etikettendrucker Nelko P21 ist aktuell wieder zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich. Statt der regulären 29,99 Euro werden für das kompakte aktuell Beschriftungsgerät nur 9,99 Euro fällig.
Möglich macht dies der Aktionscode H9FYEFK7, der einen Preisnachlass von 67 Prozent gewährt. Die Aktion endet am 25. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Wie bei vergleichbaren Angeboten empfiehlt es sich, den an der Amazon-Kasse angezeigten Endpreis zu prüfen.
Der Nelko P21 richtet sich an Nutzer, die regelmäßig Dinge beschriften möchten und dabei Wert auf eine einfache Handhabung legen. Durch die Bluetooth-Anbindung lässt sich der Drucker direkt mit dem iPhone verbinden und vollständig mobil bedienen. Eine zusätzliche Software auf dem Rechner ist nicht erforderlich.
Flexibel dank Akku und Bluetooth
Im Alltag erweist sich der Nelko P21, den wir erstmals hier vorgestellt haben, als praktisches Werkzeug für unterschiedliche Einsatzorte. Der integrierte Akku macht den Drucker unabhängig von einer Steckdose und bietet sich so auch zum Labeln in Keller und Camper an. Das Gerät liegt kompakt in der Hand und lässt sich dank der integrierten Handschlaufe gut transportieren.
Die Verbindung mit dem iPhone erfolgt kabellos über Bluetooth. Nach dem Koppeln übernimmt die zugehörige App die komplette Steuerung des Druckvorgangs. Texteingaben, Layout Anpassungen und der Druck selbst lassen sich direkt am Smartphone erledigen. Das Zusammenspiel aus App und Hardware ist auf einfache Abläufe ausgelegt und kommt ohne lange Einarbeitung aus.
App-Funktionen und Einschränkungen
Die begleitende iPhone-App stellt verschiedene Vorlagen für Etiketten bereit, die sich anpassen lassen. Schriftarten, Größen und Ausrichtung können verändert werden. Neben einfachem Text unterstützt die App auch das Erstellen von Barcodes und QR Codes, die sich direkt ausdrucken lassen.
Der Druck erfolgt im Thermodirektverfahren. Dadurch wird keine Tinte benötigt, gleichzeitig bringt diese Technik aber Einschränkungen mit sich. Feuchtigkeit, Regen oder direkte Sonneneinstrahlung können die Haltbarkeit deutlich verkürzen und dazu führen, dass die Beschriftung verblasst. Auch die Druckauflösung von 203 dpi zeigt, dass der Nelko P21 für einfache Kennzeichnungen konzipiert ist. Für Ordner, Kisten oder Kabel genügt die Qualität, für detailreiche Grafiken oder langlebige Außenbeschriftungen ist das Gerät nicht ausgelegt.
Das Etikettierband für den P21 kostet im Dreierpack mit 540 selbstklebenden Etiketten knapp 20 Euro.
Gekauft! Danke!
Achtung: nur auf den Original Etiketten ist die Druckqualität sehr gut. Wird wohl per NFC erkannt. Auf Rollen von anderen Anbietern ist die Druckqualität anscheinend absichtlich schlechter. Man sieht es sofort. Kommt drauf an wie sehr es einen stört.
Ja, hatten den auch und kann bestätigen, dass die Druckqualität absichtlich stark reduziert wird, wenn man Fremdetiketten einlegt. Das Argument, dass der NFC zur Erkennung der Labelgröße genutzt wird, ist nicht falsch aber eben auch nur die halbe Wahrheit. Das Gerät ist gar nicht schlecht, aber die Reduzierung der Druckqualität ist ne Frechheit.
Hinzu kommt, so mein Eindruck, das auch die Abstände der Labels zueinander etwas anders sind als bei anderen Herstellern. Fremdlabels mit einem NFC Aufkleber einer leeren Nelko Rolle haben den richtigen Anfang der einzelnen Etiketten nicht erkannt und über die Etikettengrenzen gedruckt.
Wer kein Problem damit hat auch beim Verbrauchsmaterial weiter bei Nelko zu bleiben, dann ist das ein gutes Schnäppchen. Wer aber auch gerne günstigeres Verbrauchsmaterial nutzen möchte: Hände weg!
Ich bin auf einen Phomemo D30 umgestiegen. Der Audruck ist qualitativ vergleichbar, es gibt kein Etikettenzwang, kein NFC allerdings hat der D30 einen Micro-USB Anschluß und kein USB-C. Der Hersteller bietet in seiner App ganz knackige Preise um Grafiken und diverse Schriftarten freizuschalten. Kein Ahnung, wie das beim Nelko war, ich habe das bisher nicht gebraucht und bin daher sehr zufrieden mit dem D30.
Kann man nicht den NFC auf eine NoName Rolle übertragen? (aufkleben)
Kann man.
Hast du zufällig eine passende Marke für mich?
Das ist korrekt. Was man tun kann:
RFID auf andere Rolle übernehmen. Da der Abstand zwischen den Etiketten ein wenig größer ist, nach dem Druck leicht ziehen, bis das Licht wieder blau leuchtet. Für meine Art der Nutzung kann ich mit diesen Einschränkungen leben.
Bei mir sind 14,37€
Bei mir 14,39 €
Ah, man muss nach Codeeingabe erst rechts auf den Pfeil drücken, dann kreiselt es kurz und die 9,99 € stehen da und dann auf ‚weiter‘.
Wenn man den Code oben einlöst, 9,99
Mit dem iPad hat es jetzt geklappt und ich konnte den Code unter Gutscheine eingeben, dann den Pfeil dahinter tippen, erst dann wird der Preis aktualisiert auf 9,99€!
Bitte Aktionscode H9FYEFK7 verwenden.
Hat bei mir nach dem Tip auch geklappt. Vielen Dank
Vielen Dank für die Info!
Jetzt muss nur noch das 3er Set Etiketten Bänder auch günstig werden.
Bei Temu kosten die so gut wie nix
Aber ob die Druckquali dann auch passt?
Ahh. Ein Etikettendrucker!
Weiß jemand ob der Drucker mit der Anwendung Labelnize läuft?
Schön für Alle, von mir will man 17,99€ haben.
Hat da jemand Erfahrung mit anderen Etiketten? Die wo dabei waren sind leider nicht UV beständig.
Ja leider, hatten es als Klingelschild nutzen wollen, nach paar Tagen war die Schrift weg.
Dann doch lieber einen herkömmlichen Etikettendrucker.
Danke , hat geklappt
Ich habe das Teil mir schon letztes Jahr gekauft. Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit den Etiketten und deren Druckqualität. Allerdings gibt es mittlerweile viele Symbole und Vorlagen in der App nur noch im Abo. Das trübt natürlich den guten Eindruck des Geräts.
Die haben bei Nelko jetzt auch angefangen nur halbe Rollen auszuliefern. Gefühlt ist da sogar noch weniger drauf. Echt ärgerlich. Aber für 10€ ist das noch ein guter preis
Hab den Nelko. Mir fehlt aber die Funktion Etiketten für Kabel zu drucken. Ich habe mir den vergleichbaren von Niimbot bestellt. Der kann entsprechende Kabeletiketten drucken. Für einfache Beschriftungen der Kabel reicht das. Ansonsten gibt es richtig professionelle Lösungen von BrotHer oder Dymo.
Leider „Tintenstrahldruckerprinzip“, billige Geräte und sauteure Rollen!