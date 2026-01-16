Nelko P21: iPhone-Etikettendrucker vorübergehend für 10 Euro erhältlich

Der Bluetooth-Etikettendrucker Nelko P21 ist aktuell wieder zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich. Statt der regulären 29,99 Euro werden für das kompakte aktuell Beschriftungsgerät nur 9,99 Euro fällig.

Möglich macht dies der Aktionscode H9FYEFK7, der einen Preisnachlass von 67 Prozent gewährt. Die Aktion endet am 25. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Wie bei vergleichbaren Angeboten empfiehlt es sich, den an der Amazon-Kasse angezeigten Endpreis zu prüfen.

Der Nelko P21 richtet sich an Nutzer, die regelmäßig Dinge beschriften möchten und dabei Wert auf eine einfache Handhabung legen. Durch die Bluetooth-Anbindung lässt sich der Drucker direkt mit dem iPhone verbinden und vollständig mobil bedienen. Eine zusätzliche Software auf dem Rechner ist nicht erforderlich.

Flexibel dank Akku und Bluetooth

Im Alltag erweist sich der Nelko P21, den wir erstmals hier vorgestellt haben, als praktisches Werkzeug für unterschiedliche Einsatzorte. Der integrierte Akku macht den Drucker unabhängig von einer Steckdose und bietet sich so auch zum Labeln in Keller und Camper an. Das Gerät liegt kompakt in der Hand und lässt sich dank der integrierten Handschlaufe gut transportieren.

Die Verbindung mit dem iPhone erfolgt kabellos über Bluetooth. Nach dem Koppeln übernimmt die zugehörige App die komplette Steuerung des Druckvorgangs. Texteingaben, Layout Anpassungen und der Druck selbst lassen sich direkt am Smartphone erledigen. Das Zusammenspiel aus App und Hardware ist auf einfache Abläufe ausgelegt und kommt ohne lange Einarbeitung aus.

App-Funktionen und Einschränkungen

Die begleitende iPhone-App stellt verschiedene Vorlagen für Etiketten bereit, die sich anpassen lassen. Schriftarten, Größen und Ausrichtung können verändert werden. Neben einfachem Text unterstützt die App auch das Erstellen von Barcodes und QR Codes, die sich direkt ausdrucken lassen.

Der Druck erfolgt im Thermodirektverfahren. Dadurch wird keine Tinte benötigt, gleichzeitig bringt diese Technik aber Einschränkungen mit sich. Feuchtigkeit, Regen oder direkte Sonneneinstrahlung können die Haltbarkeit deutlich verkürzen und dazu führen, dass die Beschriftung verblasst. Auch die Druckauflösung von 203 dpi zeigt, dass der Nelko P21 für einfache Kennzeichnungen konzipiert ist. Für Ordner, Kisten oder Kabel genügt die Qualität, für detailreiche Grafiken oder langlebige Außenbeschriftungen ist das Gerät nicht ausgelegt.

Das Etikettierband für den P21 kostet im Dreierpack mit 540 selbstklebenden Etiketten knapp 20 Euro.