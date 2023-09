Navi-App HERE: Zwischenstopps und sattes ÖPNV-Update

Die kostenfrei nutzbare Navi-Applikation HERE hat ein Funktionsupdate zum Download im App Store bereitgestellt, das zwei wichtige Features nachrüstet, die bei der Konkurrenz schon länger zum Standard-Funktionsumfang gehören.

ÖPNV-Informationen für Haltestellen

Zum einen zeigt die HERE-Applikationen Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs zukünftig nicht mehr nur als Etikett und POI-Auszeichnung an, sondern ergänzt die verzeichneten Haltestellen um Abfahrts- und Verspätungsinformationen.

So listet die HERE-App beim Aufruf ausgewählter Haltestellen nun alle dort verkehrenden Linien und zeigt die nächsten Ankünfte mitsamt voraussichtlicher Verspätungszeiten bzw. den Hinweisen auf verfrüht eintreffende Busse, Bahnen oder Trams. Die Echtzeitdaten werden mit dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung angezeigt und lassen sich auf Knopfdruck erneut abrufen.

Routenplanung mit Zwischenstopps

Was die Planung längerer Reiserouten angeht, hat HERE nun endlich die Möglichkeit nachgerüstet, Zwischenstopps anzugeben, die auf dem Weg zum Ziel ebenfalls angefahren werden sollen.

Wie von den Google Maps gewöhnt lassen sich die Zwischenstopps in HERE auch nach der Eingabe noch verschieben, können in ihrer Reihenfolge umgekehrt werden und werden zur Dauer der Gesamtrouten hinzuaddiert.

Die beiden neuen Funktionen ergänzen schon länger von HERE angebotenen Funktionen wie etwa die Fahrrad-Navigation, die Einblendung aktueller Verkehrsinfos und die lokale Wetteranzeige.

Praktisches Branchen-Projekt

HERE unterstützt zudem die CarPlay-Anzeige und kann über den Einsatz des HERE Map Creators um eigene Einträge und Korrekturen ergänzt werden. HERE wird unter anderem von AUDI, BMW, Mercedes-Benz und Mitsubishi finanziert und betreibt eine Karten-Plattform, die auch in zahlreichen Entertainment-Lösungen der Autobauer selbst und zum Einsatz kommt.