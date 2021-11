Nanoleaf Lines in Deutschland erhältlich

Mit den Lines führt Nanoleaf das Konzept fort, modulare und dynamisch beleuchtete LED-Elemente zur weitgehend freien Verwendung anzubieten. Im Starter-Set sind neun jeweils knapp 28 Zentimeter lange und zwei Zentimeter breite Lichtleisten enthalten, die sich nach Belieben kombinieren und als Raum- und Effektbeleuchtung an Wänden oder der Decke befestigen lassen. Für die Wandbefestigung liefert der Hersteller doppelseitiges Klebeband mit, an der Decke lassen sich die Leisten mithilfe von mitgelieferten Montageplatten befestigen.

Nanoleaf bietet seine Lichtleisten Nanoleaf Lines jetzt auch in Deutschland an. Neben dem Onlineshop des Herstellers ist die Produktneuheit hierzulande zum Start auch bei Bauhaus verfügbar. Ein ungewohnter Vertriebspartner, der sowohl das Lines Starter-Set als auch das passende Erweiterungspaket ins Programm aufgenommen hat.

