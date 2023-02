Myst Mobile bringt den Adventure-Klassiker zurück

Die neue Version von Myst wurde den Entwicklern zufolge von Grund auf neu aufgebaut und kann in Echtzeit in 3D gespielt werden. Neben neuer Grafik, neuem Sound und neu gestalteten Interaktionen heben die Macher des Spiels hier besonders auf die erweiterte Sprachunterstützung ab, so steht Myst Mobile auch als deutsche Version zur Verfügung.

Im Gegensatz zur 36 Euro teuren Mac-Version lässt sich die iOS-Variante von Myst zunächst einmal kostenlos laden und in eingeschränktem Umfang ausprobieren. Für die Vollversion des Spiel werden aktuell 11,99 Euro per In-App-Kauf berechnet, den Entwicklern zufolge handelt es sich hier um ein um 33 Prozent reduziertes Einführungsangebot.

