MyPostcard-App: Foto-Postkarten klettern auf 3,49 Euro

Im Oktober 2018 kündigte die Deutsche Post an, ihre FUNCARD-App zum Jahresende einzustellen. Die App ermöglichte es Nutzern, beliebige iPhone-Fotos in echte Postkarten zu verwandeln und zu versenden.

MyPostcard übernahm 2019

Die Post verwies Bestandskunden damals an das privatwirtschaftliche MyPostcard-Angebot, das zum Jahreswechsel 2018/2019 die Funktionen der FUNCARD-App übernahm. FUNCARD-Bestandskunden erhielten ein Startguthaben für die MyPostcard-App.

MyPostcard bot die Foto-Postkarten damals inklusive Druck, Porto und Versand für 1,99 Euro pro Stück an und offerierte Nutzern zudem die Möglichkeit, neue Postkarten auch auf Basis mehrerer Bilder zu erstellen. In der App stehen zudem zahlreiche weitere Foto-Druck-Produkte wie Einladungskarten, XL-Karten und Karten im Umschlag zur Auswahl.

Foto-Postkarten klettern auf 3,49 Euro

In den zurückliegenden Jahren sind die Kosten für die Foto-Postkarten jedoch immer wieder gestiegen und wurden allein in diesem Jahr zweimal erhöht. Mit der jüngsten Preiserhöhung belaufen sich die Kosten für die Foto-Postkarten in Standardqualität nun auf 3,49 Euro. Auf diesen Preis kommt jedoch nur, wer die vorausgewählte Zusatzoption “Premium” abwählt, die für zusätzliche 50 Cent den “Versand in bester Qualität” verspricht. Wer sich einfach durch den Assistenten tippt, zahlt für die Standard-Karte ansonsten 3,99 Euro.

Anfang des Jahres lag der Preis noch bei 2,99 Euro, im Mai erfolgte die erste Preiserhöhung auf 3,29 Euro.

Je nach Urlaubsland kann sich der Versand der individuellen Foto-Postkarten, ganz unabhängig von der Möglichkeit, das Motiv selbst zu bestimmen, dennoch lohnen. In Dänemark etwa, wo das reguläre Porto nach Deutschland inzwischen bei 50 DKK liegt, umgerechnet also fast 7 Euro beträgt, sind die MyPostcard-Sendungen mit ihrem weltweiten Inklusiv-Versand fast schon ausgemachte Schnäppchen.

Für Foto-Postkarten können wir die App noch immer empfehlen. Die Karten kommen in der Regel in drei bis vier Tagen an, können sich sehen lassen und ersparen die Suche nach Porto-Verkaufsstellen und Briefkästen.