MVGO-App: München kombiniert ÖPNV mit E-Scootern & Co.

Mit der neuen App MVGO versuchen sich die Stadtwerke München an einer erweiterten digitalen Mobilitätslösung. Über das ÖPNV-Angebot der Münchner Verkehrsgesellschaft hinaus finden sich hier auch verwandte Leistungen verschiedener Mobilitätspartner integriert. Neben U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn lassen sich damit Fahrten im Münchner Stadtgebiet und teils auch darüber hinaus auch unter Einbeziehung von E-Scootern und E-Mopeds planen.

Wir hatten bereits im Februar über das Angebot berichtet, mittlerweile steht die Anwendung mit diversen Verbesserungen und Funktionserweiterungen in Version 1.2.0 zur Verfügung. Weitere Funktionen und Mobilitätsangebote sollen auch in Zukunft schrittweise hinzukommen. Bereits vom Start weg ist die Buchung und bargeldlose Zahlung über die App möglich.

Bei den verfügbaren E-Scootern und Mopeds setzen die Münchner auf die Kooperationspartner TIER, Emmy und VOI. Zeitnah soll es zudem über die App möglich sein, auf die mittlerweile mehr als 4.000 Leih-Fahrräder aus dem Pool der MVG zuzugreifen. Den Verantwortlichen zufolge wird mit Hochdruck an dieser Erweiterung gearbeitet. Darüber hinaus ist für die Zukunft auch die Integration verschiedener Auto-Sharing-Anbieter geplant.

Die App verspricht die Anzeige aller verfügbaren Fahrzeuge und Abfahrten in der Umgebung mit Echtzeitdaten und will deren Nutzung durch einen zentralen Login und einheitliche Abrechnung vereinfachen. E-Mopeds und E-Scooter können direkt über die MVGO-App aufgesperrt werden, für die Nutzung von führerscheinpflichtigen Angeboten genügt es, einmalig den Führerschein überprüfen zu lassen und in der App zu hinterlegen. Der Zugang zur App wie auch die Verwaltung der Zahlungsmittel läuft über den von den Stadtwerken München angebotenen M-Login. Der Ticketkauf beziehungsweise die Abrechnung sonstiger Mobilitätsangebote ist per SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte möglich.

Die bisher schon von den Stadtwerken München angebotenen Apps bleiben von dieser Neuerung bis auf Weiteres unberührt. So hält der App Store weiterhin auch die bereits seit einigen Jahren verfügbare iPhone-Anwendung MVG Fahrinfo München zum Download bereit.