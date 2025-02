Muky für Apple Music: Kuratierte Wiedergabelisten für die Kleinen

Die Musik-Applikation Muky, die auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten ist, wird seit Anfang Februar mit Hochdruck weiterentwickelt und wurde gerade auf Version 1.5 aktualisiert. Die Anwendung ermöglicht es Eltern, Playlists mit ausgewählten Inhalten aus Apple Music zusammenzustellen, die ihre Kinder anschließend eigenständig abspielen können.

Damit wird der Zugriff auf das vollständige Musikangebot von Apple Music eingeschränkt, während gleichzeitig eine einfache und kindgerechte Nutzung ermöglicht wird.

Eltern wählen, Kinder hören selbstständig

Zu den Neuerungen der aktuellen Version gehört eine optimierte Verwaltung der Wiedergabelisten. Darüber hinaus wurde die Listenansicht überarbeitet, sodass Alben besser gruppiert werden und ein automatisches Scrollen zum aktuell abgespielten Titel erfolgt.

Auch die Steuerung der Wiedergabe wurde angepasst. Eine neue Auto-Start-Option ermöglicht es, dass Playlists automatisch abgespielt werden. Das Verhalten beim Wechsel zwischen Playlists wurde ebenfalls überarbeitet. Nutzer können zudem Playlists jeder Größe importieren, da das Synchronisieren von Apple Music-Playlists nun in mehreren Schritten erfolgt.

Verbesserungen gab es ebenfalls bei der Organisation der Playlists. Die Drag & Drop-Funktion wurde überarbeitet, sodass eine bessere visuelle Führung das Anordnen erleichtert. Zusätzlich lassen sich nun eigene Bilder für Playlists hochladen, um diese individueller zu gestalten. Ein weiteres Update betrifft die Sicherung und Wiederherstellung von Playlists. Beim Exportieren und Importieren bleiben Cover-Bilder jetzt erhalten.

Viele Neuerungen verfügbar

Für mehr Flexibilität in der Wiedergabe wurden zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten eingeführt. Dazu gehören ein Zufallsmodus, ein AirPlay-Button sowie ein Timer, mit dem sich die Wiedergabe nach einer bestimmten Zeit automatisch beenden lässt – eine Funktion, die sich beispielsweise für Hörspiele vor dem Schlafengehen eignet.



Die App lässt sich mit der iOS-Funktion „Geführter Zugriff“ koppeln, sodass Kinder nicht unbeabsichtigt auf andere Inhalte zugreifen können. Dadurch kann Muky so eingestellt werden, dass Kinder nicht versehentlich andere Anwendungen öffnen oder Änderungen an den Einstellungen vornehmen. Die App richtet sich an Eltern, die ihren Kindern eine sichere und leicht verständliche Möglichkeit bieten möchten, Musik oder Hörbücher aus Apple Music zu hören.

Muky kann kostenlos getestet werden, zum Anlegen eigener Wiedergabelisten muss die Vollversion über einen einmaligen In-App-Kauf für knapp 10 Euro freigeschaltet werden.

