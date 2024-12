„Monument Valley 3“ ist da – Exklusiv für Netflix-Abonnenten

Schon vor einiger Zeit angekündigt, ist mit Monument Valley 3 seit dieser Woche der dritte Teil der erfolgreichen Spielereihe für iOS-Geräte verfügbar. Die große Einschränkung folgt jedoch auf dem Fuß: Zum Spielen des Titels wird ein Netflix-Abonnement zwingend vorausgesetzt. Die App selbst lässt sich dann kostenlos laden und verwenden.

Nach dem Coup mit „Grand Theft Auto“ im vergangenen Jahr kann Netflix auch in diesem Dezember wieder mit einem dicken Exklusiv-Deal bei seinen Abonnenten punkten. Mittlerweile lassen sich rund hundert Spiele-Apps kostenlos und werbefrei verwenden, wenn man über ein Abonnement des Videodienstes verfügt.

Ein Vergleich mit Apple Arcade liegt daher auf der Hand. Allerdings gehen die beiden Dienste inhaltlich in teils komplett verschiedene Richtungen. Während der Fokus von Apple Arcade auf Familienfreundlichkeit liegt und hier ein großer Teil der Spiele auch jüngere Nutzer ansprechen soll, finden sich bei Netflix in größerer Zahl auch Apps, die eher auf Erwachsene ausgerichtet sind. Allen voran sind hier die drei Titel der „Definitive Edition“ von „Grand Theft Auto“ und sichern auch „Civilization VI“ zu nennen.

Netflix Games dürfte auch für all jene Nutzer interessant sein, die sich den Zugriff auf den Videodienst preisgünstig im Rahmen des Magenta MegaStream-Angebots gesichert haben.

Alle drei Teile bei Netflix

Mit dem Neuzugang „Monument Valley 3“ will das nun für Netflix tätige Entwicklerstudio UsTwo Games an den Erfolg der ersten beiden Spiele der Reihe anknöpfen. Netflix hat sich auch gleich die Rechte an diesen beiden Apps gesichert, somit können Spieler, die das für seine komplexen Grafiken bekannte Puzzle noch nicht kennen, die komplette Reihe von Beginn an spielen.

Mit „Monument Valley 3“ versprechen die Entwickler eine spannende Reise durch eine bezaubernde Rätselwelt voller optischer Täuschungen. Ziel ist es, eine Dorfgemeinschaft zu einer neuen Heimat zu führen.

Auf dieser Reise erkundet die Lichthüterin Noor eine wunderschön gestaltete Welt, in der sie die Geheimnisse mysteriöser Landschaften lüften und die Bedeutung des Heiligen Lichts verstehen muss. Als Spieler muss man dabei optische Illusionen meistern und versteckte Wege und knifflige Rätsel enthüllen.