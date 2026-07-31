Mononote macht aus dem iPhone einen digitalen Post-It

Moderne Notiz-Apps wollen häufig gleichzeitig Aufgabenverwaltung, Dokumentenablage, Wissensdatenbank und KI-Assistent sein. Mononote geht bewusst in die entgegengesetzte Richtung: Die neue iPhone-App zeigt immer nur eine einzige aktive Notiz.

Das Konzept erinnert an einen digitalen Klebezettel. Nach dem Öffnen schreibt man auf, was das zukünftige Ich nicht vergessen soll – etwa eine Aufgabe, einen kurzen Gedanken oder einen motivierenden Satz. Ordner, Schlagwörter, Formatierungsleisten und verschachtelte Menüs gibt es nicht.

Immer nur ein Gedanke

Die Entwickler begründen die Beschränkung mit dem Wunsch nach mehr Konzentration. Statt eine stetig wachsende Sammlung zu verwalten, bleibt nur die aktuell wichtige Information sichtbar. Ist sie erledigt, wird sie gelöscht oder archiviert und die App präsentiert wieder eine leere Fläche.

Archivierte Einträge bleiben erhalten und können bei Bedarf zurückgeholt werden. Mehrere aktive Notizen gleichzeitig sieht das Konzept jedoch ausdrücklich nicht vor. Wer Einkaufslisten, Projekte und umfangreiche Mitschriften verwalten möchte, ist mit Apples Notizen-App besser bedient.

Für kleine Erinnerungen ist die radikale Reduktion dagegen durchaus reizvoll. Sie folgt dem häufig mit Steve Jobs verbundenen Gedanken, dass gutes Design nicht durch zusätzliche Funktionen, sondern durch das Entfernen alles Überflüssigen entsteht.

Auf dem Sperrbildschirm festgehalten

Die aktuelle Notiz lässt sich über ein Widget auf dem Home-Bildschirm anzeigen. Dringendere Hinweise können zusätzlich als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island erscheinen. Damit bleibt die Information präsent, ohne dass die App erneut geöffnet werden muss.

Mononote eignet sich dadurch beispielsweise für eine einzelne Tagesaufgabe, eine kurze Einkaufserinnerung oder einen Gedanken, der für einige Stunden im Blick bleiben soll. Der Ansatz verhindert allerdings nicht, dass man die Notiz irgendwann genauso gekonnt ignoriert wie gewöhnliche Erinnerungen.

Kostenlos und ohne Datensammlung

Mononote ist kostenlos erhältlich und verzichtet auf Abonnements sowie In-App-Käufe. Die Oberfläche steht bislang ausschließlich auf Englisch bereit, ist angesichts des überschaubaren Funktionsumfangs aber weitgehend selbsterklärend.

Die App setzt mindestens iOS beziehungsweise iPadOS 17 voraus. Auf Macs mit Apple-Prozessor kann sie ebenfalls installiert werden. Eine zuverlässige Synchronisierung zwischen iPhone und iPad scheint derzeit allerdings noch nicht zum Funktionsumfang zu gehören.