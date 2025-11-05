Mit iOS 26.2 sind auch in Japan alternative App Stores erlaubt

Apple-Kunden in Japan dürfen ihre iPhone-Apps wohl in Kürze ebenfalls aus anderen Quellen als dem von Apple vorinstallierten App Store beziehen. Mit iOS 26.2 erhalten Nutzer dort erstmals die Möglichkeit, alternative App Stores auf ihren Geräten zu installieren.

Wie japanische Nutzer der frisch veröffentlichten ersten Vorabversion von iOS 26.2 berichten, stehen dort nach der Installation der neuesten Beta-Version des iPhone-Betriebssystems der AltStore PAL und der Epic Games Store zur Installation bereit.

iOS 26.2 Beta 1で代替アプリストアが日本でも利用可能になってる！！！！！！

AltStore PALとかEpic Games Store使える！ pic.twitter.com/292ncTZrKJ — しずく (@Tzzlala) November 4, 2025

Damit bestätigt sich, was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hat. Japan wird nach den 27 Mitgliedsstaaten der EU das nächste Land sein, in dem Apple sich gesetzlichen Vorgaben beugen und seine Systeme weiter öffnen muss..

Mittlerweile zweifeln auch immer weniger Beobachter daran, dass Apple auf lange Sicht sein komplettes System umstellen muss. Der iPhone-Hersteller setzt weiterhin alles daran, sich gegen die Forderungen und Vorgaben zu stemmen, die auf eine Öffnung seines geschlossenen Ökosystems zielen. In Ländern wie Brasilien, Australien und Großbritannien zeichnen sich bereits die nächsten regulatorischen Niederlagen für Apple ab. Auch dort dürften eher früher als später entsprechende Rechte für unabhängige Entwickler durchgesetzt werden. Die entsprechenden Verfahren laufen noch oder sind bereits abgeschlossen.

Apple kämpft gegen Windmühlen

Apple könnte diese Entwicklung auch als Chance begreifen und mit Qualität und ehrlichem Interesse an einer bestmöglichen Erfahrung für die Kunden für das eigene Angebot zu werben. Investitionen in diese Ideen dürften sich auf lange Sicht eher rentieren, als der Versuch, die wohl kaum vermeidbare Entwicklung noch zu stoppen.

Mit der Freigabe von iOS 26.2 für alle Nutzer wird bis zum 18. Dezember gerechnet. Von diesem Tag an ist Apple verpflichtet, auch in Japan, auch in Japan die Nutzung von alternativen App Stores auf dem iPhone zu ermöglichen.