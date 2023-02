Microsoft Authenticator ohne Watch-App – Calendar 366 korrigiert Fehler

Um sicher zu gehen, dass die Benachrichtigungen der App weiterhin auf der Apple Watch angezeigt werden, müsst ihr wie von Microsoft angesprochen die Mitteilungs-Einstellungen für die Authenticator-App überprüfen. Den entsprechenden Schalter findet ihr in der Watch-App auf dem iPhone und dort im Bereich „Meine Uhr → Mitteilungen“. Wer aufgrund der Änderung eine Alternative sucht, kann sich die App Step Two ansehen, allerdings fehlt hier die Möglichkeit, diese in Verbindung verschiedenen Unternehmensdiensten wie etwa Microsoft Azure zu verwenden.

Nutzer des Microsoft Authenticator , die die App zur Multi-Faktor-Authentifizierung auch auf der Apple Watch verwenden, müssen ihren Workflow möglicherweise etwas anpassen. Mit der aktuellen Version 6.7.3 entfernt Microsoft den Ableger der Anwendung von der Apple Watch. Wenn man die von der App ausgespielten Benachrichtigungen weiterhin auch auf der Apple-Uhr sehen will, muss man dies in den Einstellungen für die Apple Watch konfigurieren.

