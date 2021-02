Microsoft Authenticator bietet Passwort-AutoFill unter iOS

Der Microsoft Authenticator lässt sich jetzt auch vollumfassend als Alternative zu Apples Schlüsselbund oder anderen Passwort-Managern verwenden. Die App unterstützt in der aktuellen Version das automatische Ausfüllen von Anmeldenamen und Passwörtern unter iOS.

Die Neuerung dürfte besonders Nutzern gelegen kommen, die aktiv mit einem Microsoft-Konto arbeiten. Der Microsoft Authenticator lässt sich nun plattformübergreifend als vollwertige App zur Passwort-Verwaltung inklusive der Möglichkeit zum automatischen Ausfüllen beispielsweise in Anmeldeformularen verwenden.

Unter iOS kann man den Zugriff auf den Microsoft Authenticator und das integrierte Passwort-Management über Face ID oder Touch ID schützen. Will man die App zum automatischen Ausfüllen verwenden, so muss der Authenticator als Standard-App für diese Funktion festgelegt werden. Die entsprechende Einstellung versteckt sich in den iOS-Einstellungen im Bereich „Passwörter“. Wenn ihr dort auf „Automatisch ausfüllen“ tippt, stehen dort neben Apples iCloud-Schlüsselbund auch alle weiteren installierten Apps, die diese Funktion unterstützen, zur Auswahl.

Microsoft Authenticator auch für Edge und Chrome

Die Kennwort-Datenbank des Microsoft Authenticator wird über das persönliche Microsoft-Konto synchronisiert und plattformübergreifend bereitgestellt. Neben iOS lässt sich die Passwort-Verwaltung von Microsoft damit auch auf Android-Geräten oder Computern verwenden. Für das automatische Ausfüllen auf dem Rechner kann man wahlweise den Microsoft-Browser Edge oder die für Google Chrome angebotene AutoAusfüllen-Erweiterung des Herstellers verwenden.

In Anbetracht der in der Authenticator-App gespeicherten sensiblen Informationen sichert Microsoft den Zugriff auf die App selbst mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung ab. Für das automatische Ausfüllen ist in Apps oder auf Webseiten jeweils das Freischalten der Kennwort-Datenbank mittels biometrischer Authentifizierung oder einem PIN-Code erforderlich.