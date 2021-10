Mi Smart Kettle Pro: App-Wasserkocher vorübergehend zum Bestpreis

„Keep warm after pick-up“ bedeutet, dass man den Wasserkocher kurz abnehmen kann, um beispielsweise ein Getränk aufzugießen, und der Warmhaltemodus sobald der Kocher zurückgestellt wird wieder aktiviert wird. „Keep warm after boil“ sorgt dafür, dass der Wasserkocher die Wassertemperatur nach dem Kochen auf die eingestellte Temperatur reduziert und diese dann beibehält.

Die iPhone-Anbindung erfolgt über Bluetooth und für die Steuerung ist die Mi Home App des Herstellers zuständig. Darüber lassen sich die Warmhaltetemperatur und -dauer dann auch vom iPhone aus einstellen. Die maximale Warmhaltezeit liegt bei zwölf Stunden, damit verbunden stehen die Optionen „Keep warm after pick-up“ oder „Keep warm after boil“ über die App-Steuerung zur Verfügung.

Der Wasserbehälter steckt in einem doppelwandigen, wärmeisolierendem Gehäuse und ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Somit kommt das Wasser nicht mit dem Kunststoff in Berührung und der Kessel lässt sich zudem einfach reinigen.

