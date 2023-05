mailbox.org warnt vor Sicherheitslücke in der myMail-App

mailbox.org ist ein kommerzieller Anbieter für E-Mail und Cloud-Speicher sowie Office- und Videokonferenzlösungen, der seiner Eigenwerbung zufolge einen besonderen Fokus auf Themen wie Privatsphäre und Sicherheit legt. Die Server von mailbox.org stehen ausschließlich in Deutschland und das Angebot hält sich streng an die Vorgaben der DSGVO.

mailbox.org selbst lehnt unverschlüsselte Verbindungen pauschal ab, sodass die Verbindungsversuche mit der myMail-App aktuell scheitern. Dies hat dann offenbar auch dazu geführt, dass die Entwickler von mailbox.org die entsprechenden Protokolle analysiert haben und so auf den Fehler gestoßen sind. Ausführlich lässt sich der Sachverhalt in diesem Blogbeitrag nachlesen.

