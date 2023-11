MagSafe-Akku für das iPhone mit 30% Rabatt

Lululook bietet seinen mit MagSafe kompatiblen iPhone-Akku gerade für schlanke 28 Euro an. Der reguläre Preis liegt bei 39,99 Euro, davon kann man per anklickbarem Rabattgutschein allerdings 30 Prozent abziehen.

Wir haben den mit einer Kapazität von 10.000 mAh ausgewiesenen Akku hier auf dem Tisch und kurz mit dem iPhone 15 Pro ausprobiert. Das Telefon lässt sich auch in einer Apple-Hülle und trotz der großen Kameraussparung noch magnetisch laden. Interessant könnte die Option sein, den Akku auch als iPhone-Ständer zu verwenden wobei man das iPhone auch ins Querformat drehen und dann mit aktiver Standby-Anzeige verwenden kann. Der Standfuß kann dabei rückseitig ausgeklappt werden und der Akku steht damit sowohl hochkant als auch quer.

Der Akku selbst verfügt über ein kleines LED-Display, auf dem man den jeweils aktuellen Füllstand der Batterie sehen kann. Zudem signalisiert die Anzeige, wenn ein Gerät verbunden ist und mit Ladestrom versorgt wird. In Ergänzung zu der drahtlosen Ladeoption kann der Lululook-Akku entsprechendes Zubehör auch über USB-C oder USB-A mit Strom versorgen. Auf diese Weise lassen sich damit dann bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen. Wenn der Akku leer ist, schließt man ihn umgekehrt an ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) USB-C-Netzteil mit mindestens 20 Watt Leistung an, um ihn wieder aufzuladen.

Der 30-Prozent-Gutschein steht aktuell für die Farbvarianten Schwarz und Silber des Lululook-Akkus zur Verfügung. Geht davon aus, dass sowohl die verfügbare Stückzahl als auch die Dauer des Angebots begrenzt ist.

Ergänzend dazu hat Lululook derzeit auch den Preis einer nahezu identischen Powerbank auf ebenfalls 28 Euro gesenkt. Hier ist allerdings der Standfuß anders aufgebaut und anstelle von Metall aus Silikon der dergleichen, was auf die Stabilität beim Aufstellen auswirken könnte.