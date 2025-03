Das iPhone 16e zeigt, wie praktisch MagSafe im Alltag ist

Apple hat beim iPhone 16e darauf verzichtet, das Gerät mit MagSafe kompatibel zu machen. Wir hatten bereits im Rahmen der Markteinführung des neuen iPhone-Modells über diesen Umstand berichtet. So richtig zur Kenntnis nimmt man diesen Umstand erst dann, wenn man als Besitzer eines iPhone 16e eine Ladestation mit Standfuß oder das Telefon beispielsweise an einer MagSafe-Halterung im Auto verwenden will.

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass sich auch das iPhone 16e kabellos aufladen lässt. Das Gerät ist mit dem Qi-Standard kompatibel und unterstützt eine kabellose Ladeleistung von bis zu 7,5 Watt. Dass man sein iPhone über MagSafe deutlich schneller laden kann, dürfte in den meisten Fällen weniger das Problem dieser Funktionsbeschneidung sein. Ärgerlich ist vor allem, dass die bei ihrer Markteinführung von Apple als neuer Standard beworbene Magnetfunktion bei den Geräten fehlt.

Die Einschränkung kommt vor allem dann zum Tragen, wenn das iPhone 16e in einem Haushalt genutzt wird, in dem auch MagSafe-Geräte und entsprechendes Zubehör vorhanden sind. Glücklicherweise springen hier die Anbieter von Zubehör in die Bresche und bieten Hüllen für das Gerät an, mit deren Hilfe man zwar das Laden nicht beschleunigen, das iPhone 16e aber zumindest um die magnetischen Funktionen von MagSafe erweitern kann.

Warum bietet Apple keine Magnethülle an?

Eine solche Lösung hätten wir uns eigentlich für eine Originalhülle von Apple gewünscht, dies ist allerdings nicht der Fall. Das von Apple angebotene Silikon-Case für das iPhone 16e kostet zwar satte 45 Euro, kann die gewünschte Erweiterung im Gegensatz zu verschiedenen Hüllen von Drittanbietern jedoch nicht bieten.

Auf Amazon kommt man inklusive der MagSafe-Erweiterung schon unter 10 Euro zum Zug. Ein Anbieter namens Fntcase bietet seine Magnethülle für das iPhone 16e bereits ab 8,99 Euro an. Etwas bekanntere Namen wie ESR sind mit Produkten für 12 Euro oder 13 Euro auch nicht viel teurer.