Mactracker als iPhone-App: Apples Hardware im Überblick

So erinnert die App etwa daran, dass das iPhone 5c im September 2013 eingeführt wurde, initial mit Speichervarianten von 16 GB und 32 GB erhältlich war (im März 2014 kam ein Modell mit 8 GB hinzu) und mit iOS 7.0 in den Markt startete. Die vom iPhone 5c maximal unterstützte iOS-Version ist iOS 10.3.3.

Abkündigungen, die sich nun auch in der Mobil-Variante des Mactracker nachschlagen lassen und den Wissensschatz der ungemein praktischen Gratis-Anwendung so weiter anwachsen lassen.

Apple hat bekanntlich erst in der vergangenen Woche damit begonnen die im Oktober 2016 vorgestellten MacBook-Pro-Modelle mit Touch Bar und fehleranfälliger Tastatur in den Ruhestand zu versetzen und hat sowohl die beiden Pro-Modelle in den Varianten mit 13 und 15 Zoll mit dem „Vintage“-Status versehen als auch das MacBook Air von 2015, den iMac von 2015 und das erste iPad Pro mit 9.7-Zoll.

Der inoffizielle Katalog aller bislang veröffentlichten Apple-Produkte, der sogenannte Mactracker, steht sowohl in einer Mac-Version als auch in einer Ausgabe für iPhone und iPad zur Verfügung. Letztgenannte freut sich über eine Aktualisierung, die die zuletzt im Januar signifikant überarbeitete App wieder auf den aktuellen Stand bringt.

