MacPaw startet Eney: Neuer KI-Assistent auch fürs iPhone

Der für Setapp und CleanMyMac bekannte Softwareanbieter MacPaw hat seinen KI-Assistenten Eney offiziell gestartet. Das Programm soll nicht nur Fragen beantworten, sondern auch Aufgaben in anderen Anwendungen erledigen. Neben der Mac-Version gibt es eine iPhone-App im deutschen App Store, über die sich der Assistent unterwegs nutzen lässt.

Nachrichten schreiben und Termine verwalten

Auf dem iPhone präsentiert sich Eney als Chat-Oberfläche. Darüber lassen sich Informationen suchen, Texte übersetzen oder zusammenfassen sowie E-Mails formulieren und versenden. Auch Kalendereinträge soll der Assistent auf Zuruf erstellen können. MacPaw will damit Arbeitsschritte bündeln, für die man normalerweise zwischen mehreren Apps wechseln müsste.

Umfangreicher ist die Mac-Version: Sie bietet vorgefertigte Abläufe für die Tagesplanung, kann Besprechungen transkribieren und über die sogenannte „Eney Wand“ Inhalte direkt auf dem Bildschirm bearbeiten. Dazu kommen Verbindungen zu Apple Mail, Kalender und Erinnerungen sowie zu Google Drive, Slack, Notion und Linear. Bevor Eney Nachrichten verschickt oder Dateien verändert, soll es laut Hersteller eine Bestätigung einholen.

Ganz neu ist die Idee nicht. Bereits Anfang 2025 hatten wir über die Ankündigung von Eney berichtet. Nun lässt sich die Anwendung regulär ausprobieren. Voraussetzung auf dem Mac ist ein Apple-Prozessor und mindestens macOS 15; die iPhone-App benötigt iOS 26 oder neuer.

Kostenlos ausprobieren, danach Abo

Die iPhone-App lässt sich kostenlos laden. Im Versionsverlauf nennt MacPaw zudem einen Gastmodus, mit dem sich Eney ohne Benutzerkonto testen lässt. Die App-Store-Beschreibung bezeichnet die Anwendung allerdings als Begleiter für aktive Setapp-Nutzer. Die Anbindung an Setapp spielt also auch auf dem iPhone eine Rolle.

Auf seiner Webseite bietet MacPaw eine 14-tägige Testphase mit 10.000 KI-Credits an. Anschließend ist für die weitere Nutzung ein kostenpflichtiges Guthaben-Abo nötig. Der Einstieg kostet 14,99 US-Dollar pro Monat für 10.000 Credits. Größere Pakete liegen bei 29,99 beziehungsweise 49,99 US-Dollar. Nicht verbrauchtes Guthaben verfällt am Monatsende.

Ob Eney gegenüber Siri, ChatGPT und anderen Assistenten tatsächlich Zeit spart, hängt davon ab, wie zuverlässig die angekündigten App-Verknüpfungen funktionieren. Für iPhone-Nutzer dürfte vor allem interessant sein, welche Aufgaben sich unterwegs erledigen lassen, ohne an den Mac zurückzukehren.