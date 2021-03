LS02 ausprobiert: Das kann die 28-Euro-Sportuhr (nicht)

Seit Mitte Februar ist mit der LS02 eine digitale Sportuhr in Deutschland erhältlich, die offizielle zwar für 40 Euro angeboten wird, bereits zum Marktstart aber für 30 mitgenommen werden konnte und aktuell sogar nur für 27,99 Euro angeboten wird – der Gutscheincode 58IRSNLI sorgt für den Tiefstpreis an der Amazon-Kasse.

Der Preis, für den die Apple Watch nicht mal mit einem halben Armband ausgestattet werden kann, macht aus der LS02 ein verlockendes Schnäppchen für Technik-Fans, doch was bekommt man hier überhaupt für das eingesetzte Geld?

Wir haben uns die Uhr im Februar geordert und in der letzten Woche etwas häufiger getragen.

Die positiven Eigenschaften

Vielleicht starten wir mit den positiven Entdeckungen: Von der LS02 bekommt man vor allem eine wahnsinnige Akkulaufzeit. Trotz kontinuierlicher Pulsmessung im Hintergrund und einer in der Nacht automatisch mitlaufenden Schlafüberwachung bringt es die Sportuhr ohne Probleme auf eine lockere Woche Betriebszeit – zudem gibt es keinen Grund an der Standby-Angabe des Herstellers zu zweifeln: Diese beträgt 20 Tage.

Neben der langen Akkulaufzeit gefällt uns der (erstaunlich flache) Look der LS02, der ganz offensichtlich von der Apple Watch inspiriert wurde. Auch an dem Gummiarmband gibt es nichts auszusetzen. Dieses hat Casio-Klassik-Qualität und ist völlig okay. Eingehende Anrufe bringen das Gerät zum Vibrieren, auf die Anzeige von Mitteilungen muss hingegen verzichtet werden.

Die LS02 ist ein 1A-Schrittzähler, der über das Tagespensum informiert, den schnellenBlick auf Wetter, Datum und Uhrzeit zulässt und über eine gesonderte iPhone-Applikation verfügt, an der der Anbieter Aukey aktiv arbeitet und erst kürzlich eine Handvoll Übersetzungsfehler ausgemerzt hat.

Ohne Ton: Ein schneller Blick auf die Oberfläche

Kurz: die LS02 sticht reguläre Schrittzähl-Tracker vom Discounter locker aus. Mehr erwarten sollte man von dem günstigen Handgelenksbegleiter allerdings nicht.

Die negativen Eigenschaften

Etwas abtörnend ist die Interaktion mit der Uhr, die über ein vergleichsweise trägen Touchscreen verfügt – das eingebettete Video vermittelt einen ganz guten Eindruck der verbesserungswürdigen Reaktionszeit. Mehrere Wischgesten fördern hier Menüelemente zutage, die auf eigene Faust aufgespürt werden wollen, über ein ordentliches Handbuch verfügt die LS02 leider nicht.

Apple Watch links, die LS02 rechts

Hier können Schritte, zurückgelegte Kilometer und verbrannte Kalorien sowie der aktuelle Puls und dessen Tagesverlauf eingesehen werden. Der Tagesübersicht fehlt allerdings eine Achsenbeschriftung. Die Schlafüberwachung unterschiedet lediglich zwischen leichtem und tiefem Schlaf, die angebotene Atemübung kann uns nicht abholen.

Die Musikfernbedienung ist in einem Zusatzmenü versteckt, für Basisfunktionen wie Stoppuhr und Timer muss sogar zwei Menüebenen tief abgetaucht werden.

Und die App?

Die Fit-App des Anbieters informiert übersichtlich über Schritte, Puls und Schlaf, gibt ihre Werte nur leider nicht an Apple Health oder andere Apps weiter und ist so ein Datensilo ohne Exportfunktion. Der Blick auf zurückliegende Werte ist möglich, leider nur Tageweise und nicht in Wochen oder Monatsstatistiken.

Die Sportaufzeichnung, während der die Uhr Puls, zurückgelegte Zeit und Strecke anzeigt, haben wir in Lockdown-trägen Zeiten noch nicht ausprobiert, hier setzt das Armband zur Streckenaufzeichnung das Mitführen des iPhones voraus.

Unterm Strich bietet die LS02 deutlich mehr als wir von einer 30-Euro-Uhr erwartet hätten. Die Uhr ist ein besserer FitBit und man ist ganz gut damit beraten, auch diesen zu erwarten und keine günstige Apple Watch.