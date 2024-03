Low Camera: Fotos und Videos in geringer Qualität

Die in Japan entwickelte Kamera-Applikation Low Camera bietet eine unkonventionelle Lösung für Nutzer, die Speicherplatz auf ihrem Gerät sparen müssen oder aber auf der Suche nach einem Weg sind, Fotos in geringstmöglicher Größe aufzunehmen, um diese auch bei widrigsten Netzwerkverbindungen noch übertragen zu können.

Very Low, Low und Medium

Die App zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Fotos und Videos bewusst in geringerer Qualität aufzunehmen. Low Camera stellt für die Aufnahme drei verschiedene Qualitätsstufen zur Verfügung: Very Low, Low und Medium.

Diese beeinflussen Auflösung, Bildqualität und Komprimierung folgendermaßen:

Medium : Auflösung von 480 px × 640 px, Dateigröße von 110 KB

: Auflösung von 480 px × 640 px, Dateigröße von 110 KB Low : Auflösung von 360 px × 480 px, Dateigröße von 70 KB

: Auflösung von 360 px × 480 px, Dateigröße von 70 KB Very Low: Auflösung von 144 px × 192 px, Dateigröße von 36 KB

Darüber hinaus verfügt die App über 18 unterschiedliche Filter, mit denen Benutzer ihre Aufnahmen individuell gestalten können, sowie über eine Funktion zum Erstellen quadratischer Fotos, was die Anpassung an verschiedene Social-Media-Plattformen erleichtert.

Extrem platzsparend, komplett kostenlos

Seit Verfügbarkeit von Version 3.0 versteht sich die App auch auf die Aufnahme von Videoaufnahmen. Diese werden mit Mono-Audio, einem PAL-Farbprofil und den selben Auflösungen wie die Fotos im platzsparenden HEVC-Format erstellt.

Weitere der kürzlich ausgespielten Neuerungen umfassen Verbesserungen der Benutzeroberfläche, die Einführung von drei neuen App-Themen und eine automatische Rotation der App, wenn diese im Querformat genutzt wird.

Kleine Info am Rande: sollten die Videoaufnahmen ohne Ton erfolgen, dann prüft in der Einstellungen-App des iPhones, ob die Kamera-Anwendung den Zugriff auf das Mikrofon erhalten hat. Dies war nach unserer Installation nicht der Fall und setzte einen manuellen Druck auf den zugehörigen Schiebeschalter in den Geräteeinstellungen voraus.