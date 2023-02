Liefer-App Wolt: Partnerschaft mit McDonald’s in Deutschland

So bietet McDonald’s auch in der offiziellen McDonald’s-App eine Bezahlmöglichkeit per PayPal an. Die Ausweitung des Bestell- und Bezahlvorgangs auf die Wolt-App dürfte das hochoptimierte Vertriebsmodell nun noch einen Zacken produktiver machen.

Der Systemgastronom setzt seit einiger Zeit verstärkt auf die Nutzung von Mobil-Applikationen und digitalen Bestell- bzw. Order-Verfahren, die auch direkt in den McDonald’s-Standorten zum Einsatz kommen und hier die Bestellaufgabe und die Bezahlung an Touchscreens vorsehen.

So sind McDonald’s-Lieferungen über Wolt erst mal ausschließlich in den Regionen Berlin, Bonn, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Offenbach und Stuttgart verfügbar.

Die DoorDash-Tochter liefert demnach ab sofort Burger, Fritten und Co. aus über 80 McDonald’s-Filialen im Bundesgebiet. Ursache dafür, dass nur etwas über fünf Prozent der knapp 1500 Filialen berücksichtigt werden ist die Tatsache, dass sich die beiden Partner vorerst auf die großen Ballungszentren konzentrieren und ohnehin nur Standorte berücksichtigt werden, an denen Wolt bereits vertreten ist.

