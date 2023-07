LIDL Smarthome setzt künftig auch auf Matter

In jedem Fall hat es den Anschein, als sei Lidl weiter daran interessiert, seine Präsenz im Smarthome-Bereich zu erweitern. Die Handelskette hat ja schon seit geraumer Zeit eine breite und stetig wachsende Palette an Smarthome-Produkten im Programm, die zum Teil mit Apple Home kompatibel sind und zeitweise zu extrem attraktiven Preisen angeboten werden.

Der Discounter Lidl will sein Smarthome-Programm offensichtlich auch in Richtung Matter erweitern. Die zugehörige iOS-App wurde jetzt zumindest für die Unterstützung für Matter-Geräten vorbereitet. Unsere ersten Versuche, Geräte von Drittanbietern einzufügen, waren bislang allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

