Kompakte 65-Watt-Netzteile von UGREEN im Angebot

Der Anbieter UGREEN hat den Preis für sein Ladegerät Nexode USB-C 65 Watt mittlerweile auf 22,99 Euro gesenkt. Das Zubehör ist erst im September zusammen mit den damals von Apple neu vorgestellten iPhone-Modellen auf den Markt gekommen und trägt offiziell ein Preisschild von 39,99 Euro.

Der Ladeadapter für die Steckdose setzt auf GaN-Technologie, was die Abmessungen des Zubehörs ausgesprochen kompakt hält. Dem Hersteller zufolge ist das Ladegerät mit einer Größe von 6,1 × 4 × 3,1 Zentimetern nur halb so groß wie das von Apple angebotene Ladegerät mit 67 Watt Leistung, bietet aber zwei zusätzliche USB C Anschlüsse.

Mit Blick auf die insgesamt drei verfügbaren USB Anschlüsse ist anzumerken, dass dieses Ladegerät von UGREEN eines der immer noch vergleichsweise seltenen Netzteile ist, das komplett auf USB-C setzt. Die vollen 65 Watt Leistung werden abgegeben, wenn nur einer der drei Anschlüsse belegt ist. Werden mehrere Anschlüsse gleichzeitig verwendet, dann teilt sich die Gesamtleistung unter diesen auf.

Mit insgesamt 65 Watt ist das Netzteil nicht nur für iPhone- oder iPad-Besitzer interessant, sondern lässt sich auch problemlos verwenden, um ein MacBook mit Strom zu versorgen.

Produkthinweis UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil mit 3X USB-C-Port Schnellladegerät Kompakt Charger kompatibel mit... 22,99 EUR 39,99 EUR

Zusätzlich USB-A macht es etwas teurer

Falls ihr neben Anschlüssen für USB-C hin und wieder doch auch einen USB-Port benötigt, hat UGREEN mit dem Nexode 4-Port USB-C Ladegerät als Alternative ein etwas größeres, dafür aber mit drei Anschlüssen für USB-C und einem USB-A-Anschluss ausgestattetes Netzteil im Programm. Die Abmessungen werden hier mit 6,7 × 4,2 × 3,9 cm angegeben, was immer noch rund ein Drittel kleiner als das 67-Watt-Netzteil von Apple ist.

Hier stehen über USB-C maximal 65 Watt und über USB-A bis zu 22,5 Watt Ladung zur Verfügung. Selbst bei Belegung aller vier Anschlüsse gleichzeitig kann noch einer der USB-C-Anschlüsse ein verbundenes Gerät mit 30 Watt Ladestrom versorgen.

Der Preis für dieses Netzteil von UGREEN liegt aktuell bei 29,99 Euro anstelle von 44,99 Euro.