Ledvance will Osram als Beleuchtungsmarke reaktivieren

Ledvance bringt die Traditionsmarke Osram nach mehreren Jahren Pause zurück auf den Endkundenmarkt. Unter dem Namen Osram Homelighting soll künftig ein breites Sortiment an Lampen, Leuchten und Smart-Home-Produkten angeboten werden. Der Beleuchtungskonzern, der die Osram-Markenrechte im Konsumentenbereich hält, will mit dem neuen Angebot wohl an die frühere Bekanntheit der Marke anknüpfen.

Ursprünglich wurde das Endkundenangebot von Osram vor fünf Jahren eingestampft. Die Produkte mit App-Anbindung sind damals teilweise in „Ledvance Smart“ umbenannt worden. Das Comeback von Osram hat sich allerdings bereits im vergangenen Monat mit der Rückkehr der tragbaren Dot-It-Lampen angekündigt.

Die überarbeitete Version der bewegungsempfindlichen und mit einem Geräuschgenerator ausgestatteten LED-Lampe wird als neues Osram-Produkt für die jüngere Generation vermarktet. Insgesamt will Ledvance mit einem breit aufgestellten Portfolio verschiedne Zielgruppen ansprechen.

Smarthome als zentrales Thema

Neben klassischen Lichtlösungen für den Haushalt und Design-Produkten nimmt dabei auch das Thema Smarthome eine Rolle ein. Ein Fokus liegt laut der von Ledvance anlässlich der Wiederbelebung von Osram veröffentlichten Pressemitteilung zufolge dabei ganz besonders auf technologieoffenen Lösungen, die auf Basis von Matter auch mit Systemen wie Apple Home, Amazon Alexa und Google Home kompatibel sind.

Ledvance hält hier an dem aus alten Osram-Tagen bekannten Label Smart+ fest. Allerdings ist der Großteil der aktuell unter diesem Label erhältlichen Osram-Produkte nicht mit dem plattformübergreifenden Matter-Standard kompatibel. Nur wenige Produkte wie die Matter-fähige Matter-Outdoor-Steckdose von Osram bilden bislang eine Ausnahme. Lasst euch also von den aktuellen Ankündigungen nicht täuschen. Zunächst bleibt abzuwarten, was wir im Laufe der Zeit tatsächlich an neuen und konkurrenzfähigen Neuheiten von Osram zu sehen bekommen.