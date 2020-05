Lebenslange Garantie: AmazonBasics startet USB-C-auf-Lightning

Der Online-Händler Amazon bietet unter seiner AmazonBasics-Hausmarke für preisbewusste Nutzer nun auch von Apple zertifizierte USB-C-auf-Lightning-Kabel an.

Die einfachen Kabel, die kurz im Januar gesichtet wurden und dann wieder verschwanden, stehen in zwei Varianten, insgesamt sechs Farben und drei unterschiedlichen Längen zur Verfügung.

Zum einen bietet Amazon die Schnellladekabel in einer regulären Kunststoff-Variante in Weiß, Rot und Schwarz mit Längen von 30cm, 90cm und 180cm an. Zum anderen sind Kabel aus geflochtenem Nylon in Dunkelgrau, Silber und Rotgold erhältlich – auch diese werden mit Längen von 30cm, 90cm und 180cm angeboten.

Während die Kunststoff-Kabel zwischen 11 und 14 Euro kosten, sind die Modelle aus aus geflochtenem Nylon zu Preisen von 12, 13 und 14 Euro erhältlich. Damit bietet Amazon nicht die billigsten Kabel am Markt an, lockt aber mit einer lebenslangen Garantie auf die AmazonBasics Lightning-Kabel. Im Fall eines Defekts werden diese auf Zuruf getauscht bzw. schlicht durch ein neues Kabel ersetzt.

