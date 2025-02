Le Chat: Mistral-KI mit neuen Funktionen und eigener iOS-App

Der KI-Anbieter Mistral hat mit Le Chat eine für das iPhone und das iPad optimierte App bereitgestellt, die den Zugriff auf seine KI-Angebote von Mobilgeräten aus erleichtern soll. Die Anwendung lässt sich kostenlos im App Store laden und mit grundlegendem Funktionsumfang auch ohne ein Benutzerkonto bei Mistral verwenden.

Gemeinsam mit der Veröffentlichung seiner iOS-App hat Mistral seinen Chatbot auch grundsätzlich bearbeitet und mit einer Reihe von neuen Funktionen ausgestattet. Dazu zählt auch eine Funktion namens „Flash Answers“, die ihren Entwicklung zufolge für besonders schnelle Antworten des KI-Chatbots sorgen soll.

Leistungsfähige KI-Werkzeuge

„Le Chat“ bietet auch die Möglichkeit, Bilder oder Dokumente hochzuladen und analysieren zu lassen. Auch hier werben die Entwickler mit einer besonderen Leistungsfähigkeit, da ihre Modelle die besten Bild- und Texterkennungs-Module integriert hätten, die auf dem Markt erhältlich sind. Das gleiche gilt für die in „Le Chat“ verfügbare Funktion zur Bildgenerierung. Das unten eingebundene, von den Mistral-Entwicklern veröffentlichte Beispiel ist auf jeden Fall eindrucksvoll.

Mistral ist ein vergleichsweise neuer Chatbot, der von einem französischen Startup entwickelt wurde. Er ist nicht nur darauf ausgelegt, besonders benutzerfreundlich und effizient zu sein, sondern die dahinterstehenden Entwickler legen auch viel Wert darauf, ihre Leistungen quelloffen anzubieten. Auf seine Gesamtleistung bezogen muss sich Mistral zumindest bislang noch hinter den großen Platzhirschen einreihen. Unabhängig davon wird das Projekt aber als hoffnungsvolle Alternative zu den auf diesem Markt dominierenden US-Produkten gehandelt.

Kostenloser Leistungsumfang eingeschränkt

All diese Funktionen stehen aber nur in begrenztem Umfang kostenlos zur Verfügung. So ist beispielsweise die Anzahl der pro Tag erstellbaren Bilder begrenzt und auch für weitere Funktionen wie Dokumenten- oder Bildanalysen benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Pro-Version von „Le Chat“ wird zum Monatspreis von 14,99 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer angeboten.