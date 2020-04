Kostenlose Audio-Apps: dB meter und VSound

dB meter, eine App zur Schallpegel-Messung, kostet sonst knapp 3 Euro und lässt sich aktuell gratis aus dem App Store laden. Der Mini-Download ersetzt keine professionellen Messgeräte, eignet sich aber zur Lärm- bzw. Geräuschmessung in Hobbyisten-Hand.

Die nur 1MB kleine Anwendung ermittelt den aktuellen Durchschnitt, den Peak und den absoluten Maximalpegel. Ein grafisches Histogramm visualisiert diese Werte zudem in Echtzeit. Messreihen lassen sich in der App speichern, eine Kalibrierung ermöglicht die Anpassung an die aktuelle Geräusch-Situation.

Passend zum Thema wollen wir zudem auf die ähnlich gelagerte App VSound verweisen. Ebenfalls als Universal-Download für iPhone und iPad verfügbar, konzentriert sich VSound auf die Visualisierung der herrschenden Geräusch-Kulisse.

Eine Spielerei, die sich nach Angaben der Macher nutzen lässt, um Tonsprachen zu lernen und die Aussprache zu trainieren, um bestimmte Frequenzen anzuzeigen, die die eigenen Ohnen nicht wahrnehmen können, oder schlicht als Audio-Visualizer für laufenden Musik.