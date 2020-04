Konstruktive App-Kritik: „Zweite Meinung zur Hugo Boss App“

Was kann man bei der Entwicklung einer App alles falsch und richtig machen? Das von der Medienagentur „Die neue Abteilung“ als Eigenwerbung konzipierte Video „Zweite Meinung zur Hugo Boss App“ macht am Beispiel der iOS-Anwendung des Modeunternehmens deutlich, worauf schon in der Konzeptphase eines solchen Projekts unbedingt zu achten ist.

Die Videokritik ist wahlweise in der unten eingebetteten „Kurzfassung“ oder auch mit doppelter Länge ungekürzt verfügbar. Die Hugo-Boss-App wird dabei mehr oder weniger in ihre Einzelteile zerlegt und fachlich kompetent analysiert – inklusive der Idee für ein alternatives und kundenfreundlicheres Konzept.

Das Video ist zumindest in der Kurzform für Entwickler, jemand, der eine eigene App plant sowie einfache Endnutzer gleichermaßen interessant. Ihr bekommt kompakt und anschaulich verdeutlicht, dass hinter einem derartigen Projekt deutlich mehr als das bloße Zusammenwürfeln von ein paar Icons steckt. Und bevor gefragt wird: Wir kennen die „Neue Abteilung“ nicht und haben mit denen auch nichts am Hut, auf das Video wurden wir durch eine Leserzuschrift aufmerksam gemacht.