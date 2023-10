Kindle Scribe mit neuer iPhone-Funktion: Notizen erhalten iOS-Abgleich

Das Amazon Kindle Scribe unterscheidet sich von den restlichen E-Readern des Onlinehändlers durch zwei signifikante Alleinstellungsmerkmale: Zum einen ist das Display deutlich größer gehalten als etwa beim Kindle Paperwhite, zum anderen kommt das neue Modell mit einem begleitenden Eingabestift, der sich um Anmerkungen und Notizen in digitalen Büchern und in PDF-Dokumenten kümmert.

Waren die Gerätefunktionen zum Verkaufsstart des Kindes Scribe noch sehr überschaubar, wurden in den zurückliegenden Monaten mehrere Featureupdates ausgegeben, die das neue Modell um immer neue Zusatzfunktionen ergänzt haben. Zuletzt etwa rüstete Amazon im Frühjahr eine umfangreiche Handschrifterkennung nach. Seitdem ist es möglich, handschriftliche Eingaben als Textdatei zu exportieren und die unterwegs vorgenommenen Notizen so in einem Format weiterzugeben, das am Rechner einfach bearbeitet werden kann.

Kindle Scribe: Amazon rüstet Handschrifterkennung nach

Davor brachten mehrere Geräte-Aktualisierungen neue Zeichenwerkzeuge, vier neue Stifttypen und 18 neue Seitenhintergründe.

Notizen erhalten iOS-Abgleich

Heute nun hat Amazon einen weiteren Ausbau der Kindle Scribe Funktionen angekündigt, der zuerst für iPhone-Nutzer erhältlich sein wird, Anfang des nächsten Jahres aber auch für Android-Anwender zur Verfügung stehen soll. So werden sich handschriftliche Notizen, die Kindle-Scribe-Nutzer in ihren Büchern verfasst haben, automatisch auch in der Kindle-Applikation auf dem iPhone einsehen lassen. Ab sofort sollen in der Kindle App alle Notizen und alle Hervorhebungen sicht- und abrufbar sein.

Massenaktionen im Anmarsch

Zudem wurde angekündigt, dass eine weitere Aktualisierung schon in Kürze dafür sorgen soll, dass vorhandene Notizbücher per „Mehrfachauswahl- und Massenaktionen“ bearbeitet werden können. Amazon erklärt diesbezüglich: