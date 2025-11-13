iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 790 Artikel

Zunächst nur für englische Titel

Spotify: KI-Zusammenfassungen erleichtern Wiedereinstieg in Hörbücher
Spotify erweitert sein Angebot um eine neue Funktion, die Hörbuch-Fans den Wiedereinstieg in laufende Titel erleichtern soll. Unter der Bezeichnung „Audiobook Recaps“ stehen für Premium-Abonnenten zukünftig kurze Zusammenfassungen bereit, die den bereits gehörten Teil eines Buches in komprimierter Form wiedergeben sollen. Spotify will Nutzern auf diesem Weg die Möglichkeit bieten, in die Handlung zurückzufinden, ohne in der Zeitleiste umherspringen zu müssen.

Das erinnert ein wenig an die von Amazon vorgestellte Recaps-Funktion, die allerdings bislang nur für E-Books und zudem nur in den USA verfügbar ist. Einschränkungen hat allerdings auch Spotify angekündigt. Zwar sollen die „Audiobook Recaps“ auch für deutsche Nutzer verfügbar sein, allerdings nur für englischsprachige Titel und zudem eine nicht näher erläuterte begrenzte Auswahl davon. Spotify lässt jedoch wissen, dass eine schrittweise Ausweitung des Angebots in Planung ist. Man investiere ständig in technische Weiterentwicklungen, um die eigene Plattform gleichermaßen für Buchliebhaber sowie für Autoren und Verlage attraktiver zu machen.

Hier hebt sich Spotify von anderen Anbietern ab. Bei Apple Music wurden die Hörbücher bereits vor vier Jahren aussortiert, Deezer hat sie zwar noch, hat jedoch seine hervorragende separate Hörbuch-App eingestellt.

Spotify Recap

Automatische Rückblicke

Zurück zu der neuen Spotify-Funktion. Dem Anbieter zufolge werden dabei ausschließlich jene Kapitel eingebunden, die bereits abgespielt wurden. Die Zusammenfassung soll dann als Audioversion verfügbar sein und zentrale Handlungspunkte wiedergeben. Spotify zufolge orientiert sich die Funktion an den von Serien bekannten Rückblicken und soll so den Übergang in das nächste Kapitel erleichtern.

Der erste Rückblick wird erstellt, sobald ein Hörbuch etwa 15 bis 20 Minuten gelaufen ist. Danach sollen die Zusammenfassungen regelmäßig aktualisiert werden. Dabei werden nicht die Stimmen der Originalsprecher, sondern künstlich generierte Sprachausgaben genutzt. Ist die Funktion verfügbar, weist die iOS-App beim Öffnen eines unterstützten Titels darauf hin.

13. Nov. 2025 um 17:13 Uhr


  • Was ich nicht verstehe, warum Spotify keine KI-Übersetzung der Liedtexte anbietet.

