KI-Übersetzer: DeepL stellt neue Clarify-Funktion vor

Die iPhone-Applikation von DeepL steht seit wenigen Stunden in der neuen Version 25.3 zur Verfügung. Allerdings bleibt die bekannte Formulierung in den Änderungsnotizen unverändert, ohne konkrete Hinweise auf neue Funktionen und behobene Fehler. Dabei gibt es mit Clarify in diesem Monat durchaus erwähnenswerte Änderungen bei DeepL.

Die neue Clarify-Funktion soll Nutzern dabei helfen, mehrdeutige Begriffe präziser zu übersetzen. Zum Start steht Clarify exklusiv für zahlende Nutzer des DeepL Pro-Dienstes zur Verfügung und unterstützt zunächst Übersetzungen zwischen Deutsch und Englisch. Weitere Sprachen sollen folgen.

Mehrdeutige Begriffe im Visier

Sobald ein Nutzer einen Text in DeepL eingibt, analysiert Clarify den Inhalt auf potenzielle Mehrdeutigkeiten. Problematische Stellen werden hervorgehoben und alternative Formulierungen vorgeschlagen. Dabei soll die KI den Kontext der Übersetzung mit einbeziehen.

Ein Beispiel ist die unterschiedliche Darstellung von Datumsformaten: Während in den USA „03/04/2025“ für den 4. März steht, wird dieselbe Schreibweise im deutschsprachigen Raum häufig als 3. April interpretiert. Clarify soll hier zukünftig eine Nachfrage stellen, um das gewünschte Format eindeutig festzulegen.

Darüber hinaus bietet die Funktion Unterstützung bei der Wahl zwischen verschiedenen Begriffsvarianten. So kann beispielsweise das englische Wort „lawyer“ je nach Kontext unterschiedlich ins Deutsche übersetzt werden, etwa als „Rechtsanwalt“, „Jurist“ oder „Anwältin“. Clarify soll durch gezielte Rückfragen sicherstellen, dass die gewählte Übersetzung der beabsichtigten Aussage entspricht.

Sprachbedingte Missverständnisse

Laut DeepL könnte die neue Funktion Unternehmen helfen, sprachbedingte Missverständnisse zu vermeiden und die Effizienz der internationalen Kommunikation zu steigern. Hier soll Clarify ansetzen, indem es nicht nur eine automatisierte Übersetzung liefert, sondern den Nutzer aktiv in den Prozess einbindet.