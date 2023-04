KI-Assistent „Petey“ generiert Apple-Music-Playlisten

Die nötige „Intelligenz“ zur Bewältigung der an Petey gestellten Aufgaben liefert das KI-Modell ChatGPT. Dementsprechend lässt sich die Petey-App ohne laufende Gebühren nur eingeschränkt nutzen. Mit dem Kauf der Anwendung zum Preis von 4,99 Euro bekommt man die Möglichkeit, ChatGPT in Version 3.5 auf der Apple Watch zu verwenden. Gegen einen Einmalkauf für 3,99 Euro kann man die Funktion der App auf der Apple-Uhr auch auf ChatGPT 4 erweitern.

Die neue Option setzt selbstredend ein Abo von Apple Music voraus. Was Petey dann aus der Anbindung an Apples Musikdienst macht, ist durchaus eindrucksvoll. Ihr könnt euch beispielsweise die passende musikalische Untermalung zu dem Buch, das ihr gerade lest oder eurer nächsten Reise über verregnete Autobahnen erstellen lassen.

This is taking shape 😊 pic.twitter.com/A4uEceckwL

Insert

You are going to send email to