Keypad Pro: Tedee Smartlock lässt jetzt auch per Fingerabdruck öffnen

Mit dem Tedee Keypad Pro lassen sich jetzt auch die motorisierten Türschlösser von Tedee per Fingerabdruck betätigen. Der Hersteller bietet das Tastenfeld als optionales Zubehör für sein smartes Türschloss jetzt zum Preis von 129 Euro zum Verkauf an. Der offizielle Vertrieb läuft hierzulande über Amazon.

Das in Schwarz und Weiß erhältliche Tastenfeld mit integriertem Fingerabdrucksensor ist mit den Türschlossmodellen Tedee Go und Tedee Pro kompatibel. Die Variante Tedee Go haben wir bei ihrer Markteinführung ausführlich vorgestellt. Die kompakte Motor-Erweiterung wird auf einen im Schloss steckenden Schlüssel aufgesetzt und kann diesen dann per App, Nummerncode und nun auch Fingerabdruck betätigen.

Das Keypad von Tedee kommuniziert mithilfe von Bluetooth Low Energy 5.2 drahtlos mit dem Türschloss beziehungsweise der zugehörigen Bridge. Der Abstand des Keypad zum Türschloss und der Tedee-Bridge soll dem Hersteller zufolge nicht mehr als jeweils zwei Meter betragen.

Das 125 × 33 × 23,5 Millimeter große Keypad lässt sich mit einem Klebeband oder mithilfe von Schrauben befestigen und wird standardmäßig durch vier AAA-Batterien bis zu zwölf Monate lang mit Strom versorgt. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, eine kabelgebundene Stromversorgung zu installieren.

Bis zu 100 Pin-Codes und Fingerabdrücke

Die Konfiguration und Vergabe von Zugangsberechtigungen läuft über die zum Schloss gehörende App. Hier lassen sich bis zu 100 fünf- bis achtstellige numerische Zugangs- und Fingerabdruck-Codes vergeben. Ergänzend dazu kann man Vorgaben für die Gültigkeit hinterlegen und die Funktion auf diese Weise beispielsweise nur zur einmaligen Nutzung freischalten oder im Fall einer Kurzzeitvermietung auf einen gewissen Zeitraum begrenzen.

Des Tedee Smartlock Go ist einzeln für 129 Euro und in Kombination mit der WLAN-Bridge des Herstellers für 199 Euro erhältlich. Achtet darauf, dass Tedee auch eine ältere Generation des Keypads im Programm hat und zum Teil auch weiter verkauft, bei der kein Fingerabdrucksensor integriert ist.