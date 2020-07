Kein „fester Druck“ mehr: watchOS 7 entfernt Force Touch

Mit der Ausgabe von watchOS 7 im Herbst wird Apple seine Computeruhr um ein Hardware-Feature beschneiden, das sich auf dem iPhone bereits zurückgezogen hat. Force Touch, der feste Druck auf das Apple Watch-Display wird verschwinden.

Die Geste, hinter der die Apple Watch seit ihrer ersten Generation zahlreiche Zusatzfunktionen und Menüs versteckt hat, wird nach der Installation des des Betriebssystem-Update auf watchOS 7 durch einen langen Druck auf den Touchscreen der Uhr abgelöst, den Apple in den überarbeiteten „Human Interface Guidelines“ beschreibt:

Festes Drücken und langes Drücken. In Versionen von watchOS vor watchOS 7 konnten die Benutzer fest auf das Display drücken, um z. B. das Ziffernblatt der Uhr zu ändern oder ein verborgenes Menü namens Force Touch-Menü aufzudecken. In watchOS 7 und später machen Systemanwendungen zuvor verborgene Menüelemente in einem erweiterten Bildschirm oder einem Einstellungsbildschirm zugänglich. Wenn Sie früher die Geste eines langen Drucks zum Öffnen eines verborgenen Menüs unterstützt haben, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Menüelemente an einen anderen Ort zu verlagern.