Karten-Apps: Google zeigt Lieferdienste, Apple Corona-Testzentren

Während die Apple Karten in den USA damit begonnen haben, offizielle Covid-19-Testzentren aufzunehmen und anzuzeigen, will euch Google Maps fortan dabei behilflich sein, Essen zu finden und schneller zu bestellen.

So hat Google Deutschland heute angekündigt jetzt mit der Einführung einer neuen Funktion beginnen zu wollen, mit der Bestellungen bei Lieferdiensten direkt in der Google-Suche und auf Google Maps möglich sind.

Anwender müssen dazu auf die neuen Schaltflächen „Zum Mitnehmen Bestellen” oder „Bestellen und liefern lassen“ in der Google-Suche und in Google Maps achten. Bei teilnehmenden Restaurants soll sich die Wahl mit nur wenigen Klicks treffen und das Essen so so schnell wie möglich abholen bzw. liefern lassen.

Über unseren ersten Partner Lieferando.de könnt ihr mit wenigen Klicks ab sofort bei bekannten Restaurants und Cafés wie das Kreuzburger in Berlin, Rohhäppchen in Hamburg oder Lo Studente in München Essen zum Mitnehmen bestellen oder euch liefern lassen.

Weitere Partner sollen in Kürze folgen.