Kann man ausprobieren: BALL x PIT jetzt auch auf dem iPhone

Nicht nur Tomb Raider, auch Actionspiel BALL x PIT ist nun auch für mobile Geräte verfügbar. Der Titel, der zuvor bereits für PC und mehrere Konsolen erschienen ist, wurde jetzt auch für iOS optimiert und bringt seine zentralen Spielmechaniken nahezu unverändert auf iPhone und iPad. Entwickler Kenny Sun und Publisher Devolver Digital setzen dabei auf eine Mischung aus Action, Strategie und Roguelite-Elementen.

Die Handlung spielt in der zerstörten Stadt Ballbylon. Nach einem katastrophalen Ereignis ist von der Metropole nur ein gewaltiger Krater übrig geblieben. Abenteurer aus verschiedenen Regionen reisen dorthin, um nach den verstreuten Schätzen der einstigen Stadt zu suchen. Die Spieler übernehmen die Rolle solcher Schatzjäger und wagen sich immer tiefer in den scheinbar endlosen Abgrund, der von zahlreichen Kreaturen bevölkert wird.

Kombinationen aus magischen Geschossen

Im Zentrum des Spiels steht ein Kampfsystem, das an klassische Brick-Breaker erinnert. Spieler schleudern magische Kugeln auf Gegner und Hindernisse. Die Geschosse prallen von Wänden und Objekten ab und können so mehrere Ziele treffen. Während der Erkundung lassen sich über 60 verschiedene Kugeltypen sammeln. Diese können miteinander kombiniert werden und erzeugen unterschiedliche Effekte im Kampf.

Die zufällige Auswahl der Ausrüstung sorgt dafür, dass jeder Durchlauf anders verläuft. Durch geschickte Kombinationen entstehen neue Angriffsarten, die sowohl gegen Gruppen von Gegnern als auch gegen besonders große Gegner eingesetzt werden können.

Aufbau einer neuen Siedlung

Parallel zu den Expeditionen wächst eine neue Siedlung über dem Krater. Spieler errichten mehr als 70 verschiedene Gebäude, die zusätzliche Fähigkeiten freischalten oder Ressourcen produzieren. Einige Figuren bleiben in der Basis zurück und erledigen automatisch Aufgaben, während andere Abenteurer die Expedition in die Tiefe begleiten.

Im Verlauf der Spielrunden treffen Spieler zudem auf weitere Schatzjäger. Diese lassen sich für das eigene Team rekrutieren und bringen jeweils eigene Fähigkeiten mit. Dadurch verändert sich die Spielweise abhängig von der Zusammensetzung der Gruppe.

BALL x PIT erschien ursprünglich im Oktober 2025. Mit der Veröffentlichung für iOS wird das Spiel nun auch unterwegs spielbar. Der Titel verzichtet auf Mikrotransaktionen und lässt sich vor dem Kauf umfangreich ausprobieren. Gefällt euch das Gebotene, kostet die Vollversion des knapp 500 Megabyte großen Titels einmalig 10 Euro.