Joyn: Olympischen Spiele Tokyo 2020 personalisiert im Stream

Joyn, das Streaming-Portal der Medienunternehmen ProSiebenSat.1 und Discovery, bereitet sich mit neuen Funktionen auf die in wenigen Tagen startenden Olympischen Spiele in Tokyo vor.

So können Olympia-Begeisterte jetzt selbst wählen, welche Sportarten sie aktiv verfolgen wollen. Joyn-Nutzer können dazu bis zu vier einzelne Sportarten abonnieren und sollen deren Events auf einer personalisierten Oberfläche angezeigt bekommen, in der die gewählten Disziplinen in den Mittelpunkt stellt – aktuell wird die Auswahl allerdings nur im Browser und noch nicht in der App angezeigt.

Jede olympische Sportart bekommt zudem einen eigenen Bereich, wo Fans alle Disziplinen und Highlights finden. Für das Team Deutschland soll es ebenfalls einen eigenen Content-Bereich geben, in dem sich alle Inhalte der deutschen Athleten einsehen lassen.

Bis zu 9 Event-Live-Streams

Über Joyn wird es von den Olympischen Spielen von Eurosport neben dem Free-TV-Sender Eurosport 1 bis zu acht weitere gleichzeitig deutsch-kommentierte kostenlose Event-Live-Streams geben:

Darüber hinaus sind alle weiteren übertragenden Sender auf der Plattform vertreten, wodurch Joyn Nutzer*innen ganz bequem alles in nur einer App finden. Mit Joyn PLUS+ gibt es das volle Programm: Alle Events aus Tokyo in voller Länge live und auf Abruf, sowie das kuratierte Programm von Eurosport 2.

1 Monat gratis testen

Joyn lässt sich einen Monat kostenlos testen und berechnet, wird nicht während der Probezeit gekündigt, anschließend 6,99 Euro pro Monat. Dafür bietet der Streaming-Dienst den Zugriff auf über 70 Live TV Sender, einen Katalog an Filmen und Serien sowie mehrere Joyn Exklusiv-Inhalte an. Joyn Plus lässt sich monatlich kündigen.